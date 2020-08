Ein Kandidat mit Makel: Dieser Mann soll auf Angela Merkel folgen

Kämpferisch und am Ende seiner Rede nachdenklich zeigte sich der amtierende Finanzminister Olaf Scholz am Montag vor den Medien in Berlin. Flankiert von den Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken erläuterte er seine Kanzlerkandidatur. «Ich will gewinnen», sagte der 62-jährige Finanzminister und Vizekanzler.

Am Ende seiner etwa 20-minütigen Ansprache zeigte er sich über seine einstimmige Nominierung durch den Parteivorstand gerührt. «Für einen Politiker ist das ein ganz besonders demokratischer Moment.»

Der langjährige Erste Bürgermeister Hamburgs soll die in den letzten Jahren auf Umfragewerte von 15 Prozent zusammengeschrumpfte Partei aus der Depression und von dort direkt an die Spitze der nächsten Regierung führen. Im Herbst 2021 endet die dann 16 Jahre andauernde Kanzlerschaft von Angela Merkel (CDU). Die älteste demokratische Partei Deutschlands hat sich an der ostdeutschen Regierungschefin seit ihrem Amtsantritt 2005 verzweifelt die Zähne ausgebissen.

In der Coronakrise hat sich Scholz bewährt

Scholz gilt als einer der im Volk beliebtesten Sozialdemokraten, nicht zuletzt auch deshalb, da er als Finanzminister in der Coronakrise unbürokratisch Milliardenhilfen für Wirtschaft und Kultur ermöglichte. Seit Jahren fehlt der SPD eine charismatische Führungsfigur, wie sie etwa die Grünen in Robert Habeck haben. Auch Scholz ist nicht der charmante «Menschenfänger», er wirkt bei seinen Auftritten eher spröde, erinnert vom Politstil an Angela Merkel.

Doch verfügt der Jurist über langjährige Regierungserfahrung – eine Karte, die die SPD ausspielen möchte. Immerhin bietet sich den Genossen 2021 erstmals die Chance, nicht gegen eine amtierende Kanzlerin ins Rennen um das Kanzleramt steigen zu müssen. Wen auch immer die Union aus dem Hut zaubern wird – Markus Söder, Friedrich Merz oder Armin Laschet – alle Kandidaten steigen ohne Amtsbonus in den Wahlkampf.

Doch die Mission birgt für die Genossen Risiken. Scholz gilt in den Reihen der SPD als Mann der Mitte, im linken Parteilager geniesst der Pragmatiker kaum Anhänger. Zugleich wirkt die am Montag demonstrativ zur Schau gestellte Einigkeit zwischen Parteipräsidium und Olaf Scholz unglaubwürdig.