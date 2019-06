Die Gedenkfeier am Vortag der Invasion in der Normandie stellte gleichzeitig Höhe- und Endpunkt des Staatsbesuchs von Donald Trump auf der Insel dar. Mit den Staats- und Regierungschefs von 14 anderen Nationen gedachten der US-Präsident und seine Gastgeberin Theresa May der anglo-amerikanischen Waffenbruderschaft im Zweiten Weltkrieg.

Als Antwort erhob sich in der Mitte der mit politischer Prominenz vollbesetzten Tribüne die 93-jährige Königin Grossbritanniens. Mit Demut und Freude, so Elizabeth II, sage sie «im Namen des Landes, ja im Namen der gesamten freien Welt: Danke.»

Auf der gewaltigen Bühne am Southsea-Strand, südlich der englischen Hafenstadt Portsmouth, hatte John Jenkins, 99, mit klarer Stimme über die Ereignisse vor 75 Jahren gesprochen, als die grösste Flotte der Weltgeschichte zur Rückeroberung des europäischen Kontinents ansetzte. Jene Operation Overlord am 6. Juni 1944, dem «längsten Tag», sei «ein grosser Teil seines Lebens» gewesen, sagte Jenkins.

Die Gedenkveranstaltung endete mit dem Vorbeiflug historischer und aktueller Flugzeuge der Royal Air Force, darunter ein Spitfire-Kampfflugzeug sowie die berühmte Fliegerstaffel Red Arrows. Am Nachmittag wollten die Veteranen Harry Read, 95, und John Hutton, 94, gemeinsam mit französischen Kameraden und heutigen Fallschirmspringern über der Normandie abspringen. Dort gehen die Gedenkfeiern am Donnerstag, dem eigentlichen Jahrestag der Landungen, unter Macrons Ägide weiter.

Mays Gastgeschenk an Trump in ihrem Amtssitz an der Downing Street war eine Kopie der Atlantik-Charta, einem der Gründungsdokumente der UNO. Beim Staatsbankett am Montagabend hatte Königin Elizabeth II von der Bedeutung jener internationalen Institutionen zum Schutz des Friedens gesprochen, bei deren Entstehung die beiden Alliierten eine entscheidende Rolle gespielt hatten.

Trump reiste am Mittwoch auf die grüne Nachbarinsel weiter. Nach einem Treffen mit dem irischen Premier Leo Varadkar erholt sich der 72-Jährige auf seinem Golfkomplex im westirischen Bezirk Clare.