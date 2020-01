«Dynamitstange im Pulverfass»: Die wichtigsten sechs Antworten zum US-Raketenangriff im Irak

Ebenfalls getötet wurde der stellvertretende Leiter der irakischen Volksmobilisierungskräfte, Abu Mahdi al-Muhandis, wie die Medienstelle der vom Iran unterstützten Milizen erklärte. Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis seien in einem Fahrzeug gefahren, als es von zwei aufeinanderfolgenden Lenkraketen getroffen wurde. Diese seien von einem amerikanischen Helikopter abgefeuert worden, als Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis vom Flughafen wegfuhren. So berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Mit der Attacke wächst die Sorge vor einem Krieg zwischen den USA und dem Iran.

2. Wer ist Soleimani?

Der iranische General Ghassem Soleimani tauchte in der Region immer dann auf, wenn es für den Iran um besonders viel ging. Sein Gesicht war vor allem in den Krisenländern Syrien und Irak bekannt, sein Ruf geradezu berühmt-berüchtigt. Der 62-Jährige, der in Kerman in Südostiran zur Welt kam, gilt schon lange als einer der mächtigsten Männer des Nahen und mittleren Ostens.