Toby Lanzer arbeitete in Krisengebieten wie Osttimor und Südsudan, seit letztem Jahr ist er der stellvertretende Chef der UNO-Mission UNAMA in Afghanistan sowie der humanitäre Koordinator im Land. Zur Vorbereitung einer grossen Konferenz im November ist der Brite nach Genf gereist. Ein wenig Platz hat er aber im Terminkalender geschaffen, um am Donnerstag in Bern für ein dringendes Anliegen zu werben: Lanzer braucht mehr Geld, auch von der Schweiz, denn eine verheerende Dürre bedroht derzeit rund zwei Millionen Menschen in Afghanistan. Die Zeit drängt. Der «Nordwestschweiz» erklärt Lanzer, wie es um das kriegsgeplagte Land heute steht – und was er sich von der Schweiz erhofft.

Herr Lanzer, wie ist aktuell die Lage in Afghanistan?

Toby Lanzer: Es gibt drei grosse Probleme: Erstens, wie sich die Sicherheitslage auf die Menschen auswirkt. Der Konflikt in Afghanistan stellt die gesamte Bevölkerung vor grosse Herausforderungen. Zweitens, die Dürre. Die kommt sehr unerwartet. Nicht, weil es noch nie eine Dürre in Afghanistan gegeben hätte, sondern weil die Schwere und die Dauer dieser Dürre schockierend sind. Sie hat massive Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Drittens, die regionale Dimension, im Speziellen die Beziehung zu den Nachbarn Pakistan und Iran. Vier Millionen Afghaninnen und Afghanen suchen nach wie vor Schutz in diesen Ländern. Viele der Geflüchteten wollen wieder heimkehren, obwohl im Land kein Frieden herrscht. Allein in diesem Jahr erwarten wir bis zu 700'000 Menschen, die zurück nach Afghanistan kommen.

Um Bedürftigen in Afghanistan zu helfen, hat die UNO den «Humanitarian Response Plan» erstellt. Dafür brauchen Sie 430 Millionen Dollar – allein in diesem Jahr. Nun bitten Sie die Geber um zusätzliches Geld. Warum?

Das grosse Problem ist die Dürre. Wegen ihr mussten wir das Budget um 117 Millionen Dollar erhöhen. Jetzt benötigen wir rund 540 Millionen Dollar insgesamt.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie diese Gelder tatsächlich bekommen?

Ich bin besorgt deswegen. Ein Beispiel: Letzte Woche habe ich 12 Stunden in Tokio und 12 Stunden in Seoul verbracht. Es ist ungewöhnlich, in ein Flugzeug zu steigen und nur für 12 Stunden nach Tokio oder nach Seoul zu fliegen. Mehr Zeit konnte ich aber nicht einräumen. Ich sage das, weil ich an Türen klopfe in Hauptstädten von Ländern, die Partner Afghanistans sind.

Was sagen Sie denen?

Es gibt eine Dürre, wir brauchen Hilfe. Die Menschen in Afghanistan brauchen Hilfe. Meine Zuversicht ist grösser, als sie einmal war, aber es ist natürlich ein schwieriger Moment für Geberländer. Ich bin sicher, dass es auch in Bern Leute gibt, die sagen, wir helfen bereits an anderen Orten.