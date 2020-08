Don Beyer war Obamas Botschafter in Bern: «Vier weitere Jahre Trump? Das will ich mir gar nicht vorstellen!»

Der Interviewtermin auf der Videotelefonie-Plattform Zoom ist auf 18:00 Uhr angesetzt. Pünktlich auf die Minute schaltet sich der 70-Jährige von seinem Zuhause aus in Alexandria, Virginia hinzu. Wie schon zu seiner Zeit als Botschafter in Bern gibt sich Beyer jovial. Er ist im Home Office und trägt ein Poloshirt.

Hello Congressman, es ist Punkt 18 Uhr, das nennt man Schweizer Pünktlichkeit!

Don Beyer: (lacht) Stimmt, man kann viel lernen in der Schweiz!

Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie?

Uns geht es gut, danke. Wir haben uns seit Mitte März in Quarantäne versetzt. Ich war in dieser Zeit nur hier zu Hause oder im Kapitol in D.C. Das hat bisher gut funktioniert. Wir bestellen die Lebensmittel online, der Lieferant klopft dann an die Türe und lässt die Ware vor der Tür, ohne, dass wir sie oder ihn je sehen. Wir haben sicher mehr als sonst auf Amazon eingekauft. Und manchmal holen wir Essen auswärts. Dann rufen wir vorher an, fahren zum Restaurant und dort wird die Mahlzeit vom Personal in den Kofferraum gelegt. Und viele Zoom-Gespräche.

Haben Sie sich auf Covid-19 testen lassen?

Nein, bisher nicht. Wir hatten Kontakt mit einem Freund, der nachher positiv getestet wurde. Aber wir hatten danach keine Symptome. Und das war zu jener Zeit, als man nur bei Symptomen testete. Und seither waren wir fast komplett isoliert.

Bei unserem letzten Interview vor zehn Jahren in der US-Botschaft in Bern war auch Ihr quirliger Hund Chili dabei, der nicht so gut auf Fremde reagierte. Ist er noch da?

Nein, Chili hat uns leider vor etwa einem Jahr verlassen. Aber nun haben wir einen neuen Hund, Otto, und er ist viel pflegeleichter als Chili. Er ist ein klassischer Schosshund.

Die Pandemie ist in den USA bei weitem noch nicht unter Kontrolle, im Gegensatz zu anderen Ländern. Wie erklären Sie sich das?

Viele von uns schämen sich, wie die USA diese Pandemie bisher gehandhabt haben. Es gab keine nationale Strategie. Die einzelnen Staaten mussten auf ihr eigenes medizinische Material zurückgreifen, von den Beatmungsgeräten bis hin zu den Schutzanzügen. Alles musste über verschiedene Wege aus China und anderswo importiert werden. Die CDC (die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention, Anm. d. Red.) waren beim Testen sehr langsam. Und dann wäre da der Präsident, der erst sehr spät zugab, dass das Coronavirus ein echtes Problem ist und die Masken wichtig sind.