George Soros als Dirigent der Flüchtlingskrise, George Soros als «Staatsfeind»: Ungarns Regierung führte in den vergangenen Monaten eine beispiellose Kampagne gegen den US-Multimilliardär und seine gemeinnützige Stiftung «Open Society Foundations» (OSF). Letzte Woche nun kündigte OSF an, ihren Hauptsitz von Budapest nach Berlin zu verlegen. Heather Grabbe, Direktorin des OSF-Büros in Brüssel, spricht im Interview über die Hintergründe.

Frau Grabbe, OSF schliesst seine Zentrale in Ungarn. Hat Viktor Orbán gewonnen?

Heather Grabbe: Überhaupt nicht. Wir stehen zu unserer Unterstützung der ungarischen Zivilgesellschaft, wie wir es seit 1984 tun, als George Soros seine erste Stiftung in Ungarn gründete. Aber wegen des zunehmend repressiven Umfelds werden wir unsere internationalen Operationen künftig von Berlin aus führen. Die politischen Kampagnen der ungarischen Regierung lassen uns keine andere Wahl. Wir können die Sicherheit und die freie Arbeit unserer Angestellten in Budapest nicht mehr garantieren.

Woher kommt Orbáns Ablehnung gegenüber George Soros? Immerhin war er einst selbst Soros-Stipendiat und konnte so an der Universität Oxford studieren.

Es gibt ohne Zweifel eine psychologische Geschichte dahinter. Aber Orbáns Kampagne ist vor allem eine klassisch populistische Strategie. Er schafft sich das Bild eines äusseren Feindes. Damit lenkt er die Öffentlichkeit von den realen Problemen ab, zum Beispiel Korruption und Missmanagement im Gesundheitsweisen und Bildung.