«Ich fühle mich geehrt und bin stolz auf diese Auszeichnung», sagte Sophia artig, als ihr am Donnerstag in Riad die saudische Staatsbürgerschaft verliehen wurde. Sophia, die Audrey Hepburn ähneln soll, ist kein Mensch, sondern eine von einem Unternehmen in Hongkong entwickelte, lebensechte Roboterfrau. Unverschleiert präsentierte «sie» sich einem überwiegend männlichen Publikum, das zur Vorstellung des 500 Milliarden Dollar teuren Projektes «NEOM», der geplanten Megacity am Roten Meer, nach Saudi-Arabien geladen worden war. In der Stadt werde es im Jahr 2030 mehr Roboter als Menschen geben, verkündete Kronprinz Mohammed bin Salman.

Sophia war offenbar der Prototyp. Doch warum wurde der Roboterfrau gleich die Staatsbürgerschaft verliehen und wurden ihr damit volle Bürgerrechte eingeräumt? Wollte der ehrgeizige saudische Herrscher damit etwa Gleichberechtigung signalisieren und, wie die Roboterfrau, unverschleiert Männerfragen beantworten, ihnen am Ende sogar widersprechen zu dürfen?

Mohammed bin Salman, kurz «MbS» genannt, hat Visionen – und trifft damit auf Widerstand der Traditionalisten. Bereits die für Mitte nächsten Jahres geplante Aufhebung des Fahrverbotes für Frauen hatte massiven Unmut unter wahabitischen Geistlichen ausgelöst.

Doch «MbS» lässt sich nicht beirren. Schon im nächsten Jahr soll mit den Bauarbeiten für die futuristische Mega-Stadt begonnen werden. Angst vor Robotern bräuchten die Saudis nicht zu haben, erklärte Sophia vorsorglich. Schliesslich würden die Vorteile von Roboter(frauen) die Nachteile aufwiegen.