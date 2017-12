Untergeneralsekretär Jeffrey Feltman werde vom (heutigen) Dienstag bis Freitag in der Hauptstadt Pjöngjang sein und auch nach China reisen, teilten die Vereinten Nationen am Montag (Ortszeit) in New York mit. In der vergangenen Woche sei der Besuch bestätigt worden.

Zuletzt war 2010 der damalige Untergeneralsekretär B. Lynn Pascoe zu Gesprächen in dem kommunistischen Land gewesen. 2011 reiste die damalige Nothilfekoordinatorin Valerie Amos nach Nordkorea.

Feltman werde in Nordkorea mit dem Aussenminister und anderen Vertretern des Landes "Themen von gemeinsamen Interesse und gemeinsamer Sorge" besprechen, hiess es. Ausserdem werde er mit UNO-Mitarbeitern und Diplomaten zusammenkommen.

Sechs UNO-Organisationen, darunter das Kinderhilfswerk UNICEF und die Weltgesundheitsorganisation WHO, sind derzeit mit rund 50 Mitarbeitern in dem Land vertreten. Ein Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un sei derzeit nicht geplant.

Die Spannungen in der Region hatten sich in den vergangenen Monaten deutlich verschärft, nachdem Nordkorea mehrfach Raketen sowie Anfang September eine weitere Atombombe getestet und damit gegen UNO-Resolutionen verstossen hatte. Die UNO teilten mit, eine Reise von UNO-Generalsekretär António Guterres nach Pjöngjang sei derzeit nicht geplant.