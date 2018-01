Es war in Mashhad, vor den Toren des schiitischen Imam-Resa-Schreins, wo sich am letzten Donnerstag rund 300 Menschen versammelt hatten, um gegen die Wirtschaftspolitik des iranischen Staatspräsidenten Hassan Rohani zu demonstrieren. Angeführt wurden sie von Anhängern von Ebrahim Raisi, einem erzkonservativen Kleriker aus Mashhad, der bei den Präsidentenwahlen im Mai 2017 eine demütigende Niederlage gegen Rohani erlitten hatte.

Bilder der lautstarken Proteste vor dem Schrein wurden über den Messenger-Dienst «Telegram» binnen weniger Stunden im gesamten Iran verbreitet – und offenbar gründlich missverstanden: Nämlich als Signal für landesweite Proteste gegen die grassierende Korruption, hohe Arbeitslosigkeit, Missmanagement und Inflation.

Auch die Milliarden von US-Dollars verschlingenden Militärinterventionen in Syrien, Irak und dem Libanon werden thematisiert. «Wir opfern uns nur für den Iran», skandieren die Demonstranten, von denen einige auch den «Sturz des Diktators», womit Revolutionsführer Ali Khamenei gemeint war, forderten. Der oberste Geistliche des Irans beschuldigte gestern erwartungsgemäss «Feinde des Irans», die Unruhen in seinem Land zu schüren. Ihre Namen sollen «zur richtigen Zeit» genannt werden.

Demonstrationen im ganzen Land

In mehr als 70 iranischen Städten und Ortschaften gingen in den letzten sechs Tagen die Menschen auf die Strassen. Es sind die grössten Demonstrationen seit den Massenprotesten nach der vermutlich manipulierten Wiederwahl von Mahmoud Ahmadinedschad im Sommer 2009, an denen sich fast drei Millionen Iraner beteiligt hatten. Über 30 Menschen kamen damals ums Leben.

Hoch ist der Blutzoll auch dieses Mal. Mindestens 20 Menschen seien bei Strassenschlachten sowie bei Versuchen, Polizei- und Militärstützpunkte zu plündern, erschossen worden, meldet das iranische Staatsfernsehen am Dienstag. In Teheran, wo auch am Neujahrstag die gewalttätigen Proteste weitergingen, sollen inzwischen fast 500 Menschen festgenommen worden sein.