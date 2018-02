SPD-Parteichef Martin Schulz verzichtet nach Widerstand in der Partei nun doch auf das Amt des Aussenministers in einer neuen Regierung. "Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung", sagte er am Freitag.

Er hoffe "gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind". Schulz erklärte am Freitag, er sehe durch die parteiinterne Diskussion um seine Person ein erfolgreiches Votum beim SPD-Mitgliederentscheid über eine neue grosse Koalition gefährdet.

Dem Verzicht vorausgegangen war ein Parteiinterner Streit über die künftige Rolle von Martin Schulz. Der geschäftsführende Aussenminister Sigmar Gabriel hatte jüngst kritisiert, das das Wort in der SPD nichts mehr gelte.

Und sinngemäss meinte Gabriel, dass Schulz ihm en Aussenministerposten wegnehmen wolle, obwohl die Leute seine Arbeit gutheissen.

Obwohl Gabriel nicht ins Detail ging, muss angenommen werden, dass es zwischen ihm und Schulz eine Abmachung gegeben haben muss.

Da Andrea Nahles Parteichefin werden soll, dürfte Schulz' Verzicht das Ende seiner Politkarriere sein. (jk/sda)