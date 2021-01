Der Verrat ist missglückt: Trumps Geister bringen die Demokratie nicht zu Fall

Der lauteste Mann der Welt ist verstummt – weil Twitter seinen Account gesperrt hat. Das ehrwürdige Kapitol in Amerikas Hauptstadt ist geschändet – weil die Sicherheitsleute den wütenden Mob nicht aufhalten konnten. Und doch ist die stolzeste Demokratie der Erde vorerst gerettet – weil im entscheidenden Moment auch die ehemaligen Verbündeten des US-Präsidenten vom fehlgeleiteten Trump-Zug abgesprungen sind. Das ist das vorläufige Fazit einer Nacht, die Washington nie vergessen wird.

Dass Donald Trump im Winter seiner politischen Karriere noch einmal einen Gang höher schaltet und die Hemmschwelle noch einmal tiefer legt, hätte ihm zuletzt fast niemand mehr zugetraut. Die vergangenen Wochen hat er sich faktisch aus seinem Amt verabschiedet, kaum noch regiert, tagelang Golf gespielt und sein Team weiter völlig abstruse Theorien über tote Wähler und manipulierte Wahlmaschinen verbreiten lassen. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, Trump wolle den Tag der Amtseinseinsetzung von Joe Biden in zwei Wochen auf seinem Golfplatz in Schottland verbringen, fernab der Hauptstadt, die an diesem Tag zu einer Bühne für die friedliche Übergabe der Macht von einer gewählten Regierung an die nächste werden sollte.