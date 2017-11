Unehrenhaft aus Armee entlassen

Was hat den Mann zu dieser Wahnsinnstat getrieben? Im Leben des Attentäters gab es einen Bruch. Der Mann diente laut dem Fernsehsender CBS bis 2014 in der US-Luftwaffe. Dann sei er vor Militärgericht gestellt und unehrenhaft entlassen worden. Dies weil er offenbar seine Frau und sein Kind angegriffen haben soll. Später habe er an einer Bibel-Schule unterrichtet.

Auf seinem Facebook-Profil schrieb er über sein mögliches Ende: «Ich fürchte den Tod nicht», zitierte er Mark Twain.