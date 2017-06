Wer war jetzt eigentlich für den Krieg verantwortlich? Die gängige Theorie ist sich weitgehend einig. Es war der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser, der seine Karten überschätzte und die Krise, die er heraufbeschwor, schliesslich schlecht managte. Nasser hatte ein Reputationsproblem in Ägypten selbst und in der arabischen Welt und wollte das aussenpolitisch kompensieren. Zusammen mit Syrien glaubte er sich stark genug, um sich gegenüber Israel als «starker Mann» aufzuspielen.

Nassers Eskalationspolitik

Er schickte die UNO-Friedenstruppe aus dem Sinai und blockierte die Strasse von Tiran und schnitt damit Israel den Zugang zum Roten Meer ab. Dazu baute er im Sinai eine grosse Militärpräsenz auf. Anfang Juni hielt er eine Drohrede gegen Israel und hielt eine beeindruckende Militärparade ab. Man sah ihr fast an, dass die Soldaten von da praktisch an die Front geschickt würden.

Einige Historiker irritierte das. Unter anderem auch, dass die vordersten Linien im Sinai mit Reservisteneinheiten besetzt wurden und die Eliteeinheiten erst dahinter aufgestellt wurden. Man erklärte das damit, dass Nasser Israel zu einem Angriff provozieren wollte und die Aufstellung eine Falle war, in die die IDF gelockt werden sollten. Im Stellungskrieg würden seine trainierten Truppen sich dann behaupten können.

Am auffälligsten ist, dass in den Mainstream-Szenarien die Supermächte USA und UdSSR nur am Rande vorkommen. Und das mitten im Kalten Krieg. Beide schienen allerdings nicht gerade interventionswillig, auch wenn die Sowjets die Araber mit modernstem Kriegsgerät ausgerüstet hatten. Darunter die MiG-21, das modernste sowjetische Flugzeug. Passenderweise hatte ein irakischer Pilot sein Flugzeug im Vorjahr nach Israel geflogen. Die IAF wusste über das Gerät Bescheid.

Fledermäuse über Dimona

Die israelischen Journalisten Isabella Ginor und Gideon Remez haben 2007 ein Buch publiziert: «Foxbats over Dimona. The Soviets’ Nuclear Gamble in the Six-Day War» (Yale University Press). Die Sowjets hätten eine weit aktivere Rolle gespielt. Sie lieferten nicht nur Waffen und Berater, sondern auch einen Angriffsplan («Conqueror» von Ägypten aus und «Victor» von Syrien aus), wie Israel erobert werden sollte. Dazu waren amphibische Operationen mit «russischen Freiwilligen» in der Nähe von Haifa geplant. TU-16-Bomberstaffeln wurden nach Armenien verlegt, notdürftig auf «ägyptisch» gesprayt und die Präsenz der sowjetischen Marine im Mittelmeer war so gross wie nie zuvor.

Das Ziel war, Israel nicht zur Atommacht werden zu lassen. Ägypten sollte Israel zu einem Krieg provozieren, bei dieser Gelegenheit sollte der israelische Reaktor Dimona in der Negevwüste zerstört werden. Starke Hinweise darauf liefern mysteriöse Luftzwischenfälle im Mai 1967. Offenbar erkundeten hochmoderne MiG-25 (Nato-Codename «Foxbat» – Fledermaus) mit russischen Piloten am Knüppel das Forschungszentrum. Die Sowjets hofften, die IDF würden eine Hawk-Luftabwehrrakete abfeuern, damit man ihre Eigenschaften erkunden könnte. Leider taten ihnen die Israeli den Gefallen nicht. Den Angriff lieferten sie, aber leider gar nicht so, wie die Sowjets – und die arabischen Führer – sich das vorgestellt hatten.