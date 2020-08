Der neue Chef der amerikanischen Post treibt ein gefährliches Spiel. Demokraten sprechen von Sabotage

Ein Zugeständnis hat der Chef des United States Postal Service (USPS) bereits gemacht: Bis zum Wahltag am 3. November werde er am Geschäftsbetrieb der amerikanischen Post keine weiteren operativen Anpassungen mehr vornehmen, versicherte Louis DeJoy diese Woche. Er wolle damit verhindern, dass der Eindruck entstehe, diese Reformen könnten den Ausgang der Präsidentenwahl beeinflussen, an der Millionen von Amerikanern ihre Stimme erstmals brieflich abgeben werden.

Seinen zahlreichen Kritikern wird dieses Zugeständnis allerdings nicht weit genug gehen – auch weil DeJoy sich weigert, bereits angeordnete Schritte rückgängig zu machen. Der Post-Chef, der am Freitag in einem Senatsausschuss und am Montag in einer Kommission des Repräsentantenhauses Auskunft über seine Reformpläne geben muss, steht vor allem bei den Demokraten am Pranger. Demokratische Politiker von Joe Biden über Barack Obama bis hin zu Nancy Pelosi werfen dem Post-Chef vor, den USPS in Grund und Boden zu wirtschaften. Damit sabotiere DeJoy nicht nur die Präsidentenwahl; auch wolle er die Privatisierung des Staatsbetriebes vorantreiben.

Ein Gönner der Republikaner

An dieser Kritik stimmt: DeJoy verdankt seinen Posten, den er am 15. Juni antrat, auch seinem dicken Portemonnaie. Der 63-jährige Multi-Millionär, der sein Geld mit Logistik- und Immobilienunternehmen verdiente, spendete Präsident Donald Trump und seiner Partei in den vergangenen fast vier Jahren gegen 2,5 Millionen Dollar. Damit ist er ein wichtigster Geldgeber der Republikaner.