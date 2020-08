Der Massenmörder aus der Provinz: Heute beginnt der Prozess gegen den Christchurch-Attentäter

Tarrant sei ein schweigsamer Junge gewesen «und interessiert an Computern», gab ein Nachbar den Journalisten zu Protokoll. In der Stadt konnte niemand verstehen, wwie Brenton zum Mörder werden konnte. Schüchtern sei er gewesen, erzählte ein Nachbar, «freundlich aber sehr ruhig». Wenn er ihm auf der Strasse begegnet sei, habe Tarrant zwar immer Hallo gesagt.

Hier wuchs einer der brutalsten Massenmörder der Geschichte auf: Brenton Tarrant (29). Am 15. März 2019 hat er in zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch 51 Menschen erschossen und 40 teils schwer verletzt. Tarrant filmte seine Verbrechen und übertrug sie live im Internet. Heute beginnt der Prozess gegen ihn. Das Urteil wird noch diese Woche erwartet. Ihm droht lebenslängliche Haft.

Irgendwas müsse «geklickt» haben in Brenton, als 2010 sein Vater an Krebs starb, sagen andere. Tarrant war inzwischen ein muskelbepackter Fitnesstrainer und arbeitete in einem Gym in Grafton. Nach dem Tod seines Vater brauchte er Zeit für sich. Er wollte reisen. Jahrelang war er unterwegs, kam nur ab und zu nachhause, etwa zum Geburtstag seiner Schwester, oder zu Weihnachten.

Seine Suche nach dem Sinn des Lebens brachte ihn nach Österreich und Frankreich, dann nach Nordkorea und Pakistan. Dort sollte sich der Mann, der später seine Magazine in die Körper unschuldiger Betender in zwei Moscheen entleeren würde, «wirklich für den Islam und den Koran interessiert haben, und dafür, wie wir beten», erzählte Israr Osho Tang, der Besitzer des Hotels, in dem Tarrant in Pakistan gewohnt hatte. Tarrant habe alles wissen wollen über den Islam.