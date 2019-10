Der Letzte seiner Art: Evo Morales will es noch einmal wissen

Man muss lange zurückdenken, um sich an die Anfänge von Evo Morales’ Präsidentschaft in Bolivien zu erinnern. Es waren andere Zeiten in Lateinamerika, damals 2005. Links war en vogue. Hugo Chávez führte Venezuela, in Argentinien, Brasilien und Chile waren linke oder linksliberale Regierungen an der Macht. Es war die Zeit des «Sozialismus des 21. Jahrhunderts».

Inzwischen ist bittere Ernüchterung eingetreten, links ist in der Region eher ein Schimpfwort. Nur «El Evo», der Kokabauer und Aymara-Indianer, ist noch da. Ausgerechnet Morales, der sich zu Beginn seiner Amtszeit rassistischen Beschimpfungen der weissen Eliten ausgesetzt sah und dem viele den Job als Staatschef nicht zutrauten.

Schon jetzt ist er der am längsten ununterbrochen regierende Präsident der Region und der von Bolivien sowieso. Und wie es aussieht, bleibt er es mindestens fünf weitere Jahre.

Wirtschaft und Rückgang der Armut als Trumpf

Morales, der die «Bewegung zum Sozialismus» (MAS) anführt, bringt zwar inzwischen nicht mehr 50 Prozent der Wähler hinter sich, aber trotzdem könnte es bei der Präsidentschaftswahl kommenden Sonntag für ihn reichen.

Dafür braucht er 40 Prozent und zehn Prozentpunkte Vorsprung auf seine beiden schärfsten Verfolger, den konservativen Ex-Präsidenten Carlos Mesa sowie den ebenfalls rechten Senator Óscar Ortiz. Beide bekämpfen sich lieber gegenseitig – sehr zur Freude von Morales.

Der Präsident, der wenige Tage nach der Wahl 60 Jahre alt wird, hat die Armen auf seiner Seite, die indigenen Bewohner des Hochlandes und den Grossteil der Landwirte. In diesen Wählerschichten kann er auf 80 bis 90 Prozent der Stimmen hoffen.