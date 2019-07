Die mit Schlagstöcken ausgestattete Bereitschaftspolizei setzte Pfefferspray ein.

Tausende Menschen gingen am Montag erneut gegen ein Gesetzesvorhaben auf die Strasse, das Auslieferungen auch von Ausländern an China ermöglichen soll. Es ist der 22. Jahrestag der Übergabe der früheren britischen Kronkolonie an China.

Die Proteste halten bereits seit Wochen an. Dabei kam es immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Polizei.