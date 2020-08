Demonstranten im Irak zünden Parlamentsbüro an

Demonstranten in der südirakischen Stadt Basra haben Berichten zufolge versucht, ein Regionalbüro des Parlaments in Brand zu setzen. Sicherheitskräfte hätten die Protestler am Freitagabend vertreiben und das Feuer rechtzeitig löschen können, sagten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei in Basra rief die Demonstranten zum Gewaltverzicht auf. Sicherheitsquellen zufolge war die Polizei gemässigt mit den Demonstranten verfahren, obwohl einige von ihnen mit Benzinbomben und Steinen auf die Beamten geworfen hätten. Laut dem in Dubai ansässigen TV-Sender Al Hadath hatten die Demonstranten ihrer Wut über zwei diese Woche in Basra getötete Aktivisten Luft gemacht.