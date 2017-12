Als der Prozess endlich zu Ende war und der angeklagte Bombenleger – mehr als 38 Jahre nach seiner rassistisch motivierten Tat, die vier afroamerikanische Mädchen das Leben gekostet hatte – von einem Geschworenengericht für schuldig gesprochen worden war, zeigte sich der leitende Staatsanwalt höchst zufrieden. Der Sieg der Anklagebehörde sei derart «vollkommen und befriedigend», er könne sich nicht vorstellen, dass sich ein menschliches Wesen jemals besser fühlen könne, sagte er. Und dann verwies der Staatsanwalt auf ein vergilbtes Foto, das der Vater eines afroamerikanischen Opfers gemacht hatte und das die damals 11-jährige Denise McNair mit einer hellhäutigen Puppe zeigte. «Dies ist auch ein Bild der Hoffnung», sagte er, «eines Traumes, wenn man so will.»

Das war am 22. Mai 2002, und bei dem Staatsanwalt handelte es sich um Doug Jones. In jahrelanger Kleinarbeit, unterstützt von einem Team von hartnäckigen Ermittlern, war es Jones 2001 und 2002 gelungen, zwei der vier Verantwortlichen des Sprengstoffattentats auf die «16th Street Baptist Church» in Birmingham (Alabama) verspätet zur Verantwortung zu ziehen. Das Attentat hatte 1963 weltweit für Entsetzen gesorgt. Noch heute sagt der mittlerweile 63-jährige Jones, die beiden Schuldsprüche gegen die Mitglieder der rassistischen Vereinigung Ku-Klux-Klan seien «das A und O» seines Lebens, «the most important thing».

Moores Niederlage

Zumindest indirekt spielten die beiden aufsehenerregenden Gerichtsverfahren auch eine wichtige Rolle bei der wohl grössten politischen Überraschung in diesem an politischen Überraschungen reichen amerikanischen Wahljahr. Jones gelang es nämlich, nach einem höchst diszipliniert geführten Wahlkampf und dank der soliden Unterstützung durch afroamerikanische Stammwähler der Demokraten, am Dienstag im Senatswahlkampf in Alabama den Republikaner Roy Moore (70) zu besiegen – Jones wird damit zu Beginn des nächsten Jahres in Washington den republikanischen Platzhalter Luther Strange ersetzen. Gemäss vorläufigen Zahlen erzielte Jones ziemlich genau 50 Prozent der Stimmen, während es sein Gegner auf 48 Prozent brachte.

Vielleicht ist es aber ehrlicher, statt von einem Sieg Jones’ von einer Niederlage Moores zu sprechen. Denn der republikanische Ex-Staatsanwalt und Ex-Richter verlor das Rennen, weil sich republikanische Stammwähler nicht dazu aufraffen konnten, für ihn zu stimmen. So blieben die gut ausgebildeten weissen Bewohner der wohlhabenden Agglomerationen, die in Alabama normalerweise immer den konservativeren Kandidaten wählen, am Dienstag massenhaft zu Hause. Ein Grund für diesen Quasi-Boykott waren die Vorwürfe gegen Moore, dass dieser in den späten Siebziger- und frühen Achtzigerjahren eine seltsame Vorliebe für ganz junge Mädchen zeigte. Dabei soll er auch ein Kind missbraucht oder geschändet haben, wie die «Washington Post» im vorigen Monat berichtete.

Rückständiger Südstaatler

Ein weiterer Grund: Moore hatte bereits vor diesen Vorwürfen mit einer ganzen Reihe von kontroversen Amtshandlungen und Stellungnahmen zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner Alabamas vor den Kopf gestossen. So wurde der Jurist gleich zweimal von seinem Posten als oberster Richter im Staat abgesetzt, weil er sich geweigert hatte, Urteilen von Bundesrichtern Folge zu leisten. Mit solchen Manövern begeisterte er zwar seine Anhänger auf dem flachen Land; gleichzeitig aber entsprach Moore in solchen Momenten dem Klischee eines rückständigen Südstaatlers, der nicht in der modernen Zeit angekommen ist. Und just von diesem Klischee wollen auch in Alabama viele Menschen wegkommen. Treffend formulierte es der ehemalige Basketballspieler Charles Barkley, der im Bundesstaat aufwuchs und sich für Doug Jones einsetzte: «Wir sollten uns endlich darum bemühen, dass wir nicht mehr wie die Idioten der Nation aussehen.»