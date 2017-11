Aber wie konnte Duysak dem mächtigsten Mann der Welt seine wichtigste Kommunikations-Waffe deaktivieren?

Der Deutsche jobbte an seinem letzten Arbeitstag, etwas müde von den vielen Parties, in der Twitter-Zentrale in San Francisco wie gewöhnlich im Kundensupport. Dann meldete ihm ein Nutzer kurz vor Schichtende einen Trump-Tweet. Der User hatte den Tweet als beleidigend empfunden.