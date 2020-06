Das Drama ist fast vorprogrammiert: Diese Gefahren bedrohen die Wahlen in den USA

Jetzt beginnt die nächste Phase des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes. Am Samstagabend will Präsident Donald Trump erstmals seit Beginn der Coronakrise wieder an einer Grossveranstaltung um Stimmen werben — auch wenn die Gesundheitsbehörde am Austragungsort Tulsa alles andere als begeistert davon ist, dass sich Zehntausende auf engstem Raum versammeln werden.

Donald Trump hält nicht viel von Regeln. Könnte es sein, dass er auch im Wahlherbst versucht, sich über geltende Normen hinwegzusetzen?

Grundsätzlich gilt: Das Datum, an dem die Amerikaner den Präsidenten wählen, ist fix. Dieses Jahr findet die Wahl am 3. November statt. Trump kann dieses Datum nicht eigenhändig ändern, genauso wenig, wie er seine aktuelle Amtszeit, die gemäss der US-Verfassung am Mittag des 20. Januar 2021 enden wird, nicht verlängern kann.

Okay. Aber kann der Präsident Einfluss darauf nehmen, wie die Wahlen konkret ablaufen?

Ja. Trump und seine Republikanische Partei haben zum Beispiel eine Kampagne gegen die briefliche Stimmabgabe gestartet. Sie sagen, dass die Wahl per Stimmcouvert systematischen Manipulationen Tür und Tor öffne («Wahlzettel werden aus Briefkästen gestohlen», sagte Trump). Der Präsident persönlich nahm bei den Vorwahlen im Frühjahr in seinem neuen Wohnort Palm Beach (Florida) per Briefwahl teil. Und zwar obwohl er sich wenige Tage zuvor in Florida aufgehalten hatte und seine Stimme in einem Wahllokal hätte abgeben können. Auch haben Wahlforscher die Behauptung schon lange entkräftet, dass primär die Demokraten davon profitieren würden, wenn sämtliche Stimmen per Post abgegeben würden.

Hat die Anti-Briefwahl-Kampagne der Republikaner Erfolg?

Ja und Nein. Indem Trump behauptet, eine Briefwahl führe zu mehr Betrug, weckt er vorsorglich Zweifel am Ausgang der Präsidentenwahl. So sagte er am Donnerstag in einem Interview: «Wir haben viele Klagen eingereicht. Wenn wir diese Klagen nicht gewinnen, dann glaube ich... Ich glaube, das gefährdet die Wahl.» Andererseits könnten sich die Republikaner ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie mit ihrem Einsatz verhindern, dass ältere Wähler ihre Stimme brieflich abgeben könnten. Denn unter Amerikas Senioren, die von der Coronakrise betroffen sind und sich deshalb von Wahllokalen fernhalten werden, ist Trump überdurchschnittlich beliebt.

Was ist mit Russland und China? Werden die sich einmischen?

Die Debatte über die Briefwahl öffnet ausländischen Akteuren, die das Misstrauen der Amerikaner schüren wollen, Tür und Tor. Russland, China, aber auch der Iran und Nordkorea werden versuchen, Einfluss auf den Ausgang der Präsidentenwahl zu nehmen und das Land mit Hilfe einer virtuellen Desinformationskampagne zu destabilisieren. Angesichts der Coronakrise und den anhaltenden Protesten gegen Polizeigewalt , die im Land für eine extrem angespannte Stimmung sorgen, könnten solche Einmischungsversuche eine noch wichtigere Rolle als vor vier Jahren spielen. Trump hat sich bisher zudem geweigert zu sagen, dass er die Wahlhilfe eines ausländischen Staates ablehnen würde.

Was wäre denn das schlimmste Szenario für die Wahlen am 3. November?

Eine Wiederholung des Wahlresultats aus dem Jahr 2016, als Trump dank hauchdünnen Siegen in Bundesstaaten wie Michigan, Pennsylvania und Wisconsin die Mehrheit der Wahlmänner-Stimmen gewann — obwohl seine demokratische Kontrahentin Hillary Clinton fast drei Millionen Wählerstimmen mehr auf sich vereint hatte. Ein solches Resultat hätte einen monatelangen rechtlichen und politischen Streit zur Folge, und zwar ganz egal, ob letztlich der Demokrat Joe Biden oder der amtierende Präsident als Sieger vom Feld gehen würde. Das Vertrauen in die älteste Republik der Welt würde erneut leiden.