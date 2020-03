Corona-Virus versetzt Italien in Ausnahmezustand: Was Sie jetzt wissen müssen

Wie hat die Bevölkerung in den neuen Sperrzonen reagiert?

Die bereits am späten Samstagabend durchgesickerten Nachrichten über die neuen Notmassnahmen haben in den betroffenen Gebieten zu Verunsicherung und zum Teil zu Panik geführt. Nur wenige Minuten nach Bekanntwerden des Dekrets hatten am Mailänder Bahnhof Porta Garibaldi Hunderte Studenten und Gastarbeiter aus Süditalien versucht, mit dem Nachtzug in ihre Heimat zu gelangen. Wie italienische Medien berichteten, war der letzte Intercity des Tages um 23.20 Uhr übervoll, als er abfuhr. Reisende hätten die Waggons auch ohne Ticket bestiegen und den Schaffnern gesagt, dass sie bereit seien, die Geldstrafe zu zahlen, um an Bord bleiben zu dürfen. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Um die ansässige Bevölkerung zu schützen, verhängten die Regionalpräsidenten Süditaliens für alle Rückkehrer eine zweiwöchige Heimquarantäne.

Was hat die Regierung zu den drastischen Massnahmen veranlasst?

Der Grund für die neuen Massnahmen ist die weiterhin galoppierende Ausbreitung des Corona-Virus in Italien: Am Samstag verzeichnete das Land die bislang grösste Zunahme an Infektionen mit dem neuen Virus an einem Tag. Nach Angaben der nationalen Zivilschutzbehörde vom Samstag stieg die Zahl der Fälle in 24 Stunden um 1326. Insgesamt waren damit am Sonntag 6387 Menschen mit dem Virus infiziert. Am Sonntag starben 133 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19, insgesamt sind es seit Beginn des Ausbruchs am 21. Februar bereits 366 Todesfälle. «Wir müssen die Ausbreitung der Infektionen begrenzen – und gleichzeitig müssen wir so vorgehen, dass eine Überlastung der Krankenhauseinrichtungen vermieden wird», betonte Conte.

Ist das italienische Gesundheitssystem der Epidemie gewachsen?

Dies ist die grösste Sorge der Behörden. «Norditalien hat eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, und dennoch stehen wir einen Schritt vor dem Kollaps», betont Antonio Pesenti, Chef des lombardischen Krisenstabs für Intensivmedizin. Bereits heute befänden sich in 50 Spitälern der Region etwa 600 an Covid-19 erkrankte Patienten auf der Intensivstation. Weil sich die Zahl der Infizierten seit dem Beginn der Epidemie durchschnittlich alle 2,5 Tage verdoppelt, rechnet Pesenti allein für die Lombardei bis zum 26. März mit 18000 Personen, die positiv auf das Virus getestet werden; davon würden zwischen 2700 bis 3200 Intensivpflege benötigen. Die Regierung hat beschlossen, 20000 neue Ärzte, Pfleger und andere Hilfskräfte in Krankenhäusern und Gesundheitsämtern einzustellen.

Warum trifft es Italien so heftig?

Die Experten sind sich einig: Der Hauptgrund liegt darin, dass sich das Virus wochenlang unbemerkt ausbreiten konnte. «Wir haben den Brand erst entdeckt, als schon fast das ganze Haus in Flammen stand», sagt der Mailänder Fachmann für Infektionskrankheiten Massimo Galli. Epidemiologische Hochrechnungen würden nahelegen, dass das Virus bereits Anfang oder spätestens ab Mitte Januar in Italien zu zirkulieren begonnen habe – also schon mindestens einen Monat, bevor am 20. Februar der erste Fall publik wurde. Der eigentliche «Patient 1», so Galli, habe wohl keine Krankheitssymptome gehabt und nicht geahnt, dass er Träger des Virus sei. Er ist bis heute unbekannt. «Dass das bei uns in Italien passierte, ist eher zufällig. Das hätte in jedem anderen Land passieren können.»

Sind die 300000 Italo-Chinesen an der Epidemie schuld?

In Italien wurde zunächst die grosse Chinesen-Comunity im eigenen Land für die Epidemie verantwortlich gemacht; es kam zu Diskriminierungen und Beleidigungen. In Italien leben rund 300000 Chinesen; die Vermutung, dass einer von ihnen das Virus nach Italien gebracht haben könnte, tönte durchaus plausibel. Nur: In den bisherigen «roten Zonen» von Codogno und Vo’ ist bisher kein einziger ­Chinese positiv auf das Virus getestet worden, in der Millionen-Metropole Mailand nur gerade einer. Am wahrscheinlichsten ist deshalb, dass das Virus als eine Art Kollateralschaden der Globalisierung nach Italien und Europa gekommen ist: Vor allem in Norditalien gibt es viele international tätige Firmen, die rege mit China Handel treiben.

Was bedeuten die neuen Quarantäne-Massnahmen für die Wirtschaft?

Die Folgen der Notmassnahmen für die Wirtschaft sind noch nicht absehbar: In den neuen Sperrzonen wird rund 40 Prozent des italienischen Bruttosozialprodukts und 60 Prozent der Exporte produziert. Dass Italien mit seiner riesigen Staatsverschuldung und seiner stagnierenden Wirtschaft wegen der Corona-Epidemie in diesem Jahr in eine Rezession abrutschen wird, galt bereits wegen der zuvor eingeführten Massnahmen ausgemacht. Insbesondere die für Italiens strategische Tourismusbranche erlebt ein veritables Desaster: Die Buchungen sind zum Teil um bis zu 90 Prozent zurückgegangen.

Können die anderen EU-Länder von Italien lernen?

Paolo Bonanni, Hygiene-Professor in Florenz, ist überzeugt, dass Italien den Nachbarländern einfach eine oder zwei Wochen voraus sei. «Wahrscheinlich wird die Entwicklung in den anderen Ländern ähnlich verlaufen wie bei uns», sagt Bonanni. Die Nachbarn könnten von den Erfahrungen in Italien profitieren: «Wenn unsere Massnahmen greifen, können sie von den anderen Ländern früher eingeführt werden.» Italien sei daher «ein Labor für andere Länder».