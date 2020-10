Corona-Neuinfektionen in Italien übersteigen 5000er-Schwelle

Die Zahl der Neuansteckungen mit Sars-CoV-2 liegt damit so hoch wie zuletzt im März. Allerdings werden heute viel mehr Leute auf das Virus getestet. Auch liegen deutlich weniger Menschen auf Intensivstationen: annähernd 400. Und es sterben bei weitem nicht so viele Patienten. Besonders viele Neuansteckungen gab es am Freitag in der Lombardei im Norden und in Kampanien im Süden.

Der Regierungsberater Walter Ricciardi warnte im Sender Sky TG24, dass die Zahl der täglichen Ansteckungen bis Dezember auf 16 000 Fälle steigen könnte. Die Regierung schliesst weitere Verschärfungen der Corona-Regeln nicht aus. Seit dieser Woche gilt auch im Freien Maskenpflicht.