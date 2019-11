Am Mittwoch beginnen die öffentlichen Anhörungen im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Aussagen wird unter anderem Marie Yovanovitch, die als US-Botschafterin in der Ukraine in die Schusslinie von Trump geriet. Die Demokraten erhoffen sich, in den öffentlichen Anhörungen mehr Informationen über die vermeintlich korrupten Handlungen von Trump zu erfahren.

Einer, der sich hervorragend mit Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsidenten auskennt, ist Joe Lockhart. Der 60-Jährige war Pressesprecher von US-Präsident Bill Clinton, als die Republikaner 1998 wegen Clintons Affäre mit der White-House-Praktikantin Monica Lewinsky ein Amtsenthebungsverfahren einleiteten.

Warum beginnen wir nicht mit einem Quiz? Ich lese Ihnen ein Zitat vor und Sie sagen mir, ob diese Aussage von Stephanie Grisham stammt, der aktuellen Pressesprecherin des Weissen Hauses, oder von Ihnen!

Joe Lockhart: Okay.

Hier ist das Zitat: «Ich würde sagen, das ist beispiellos in diesem Jahrhundert: Die Mehrheitspartei im Repräsentantenhaus hat ein politisch motiviertes Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten losgetreten.»

Das stammt zweifellos von mir.

Korrekt. Sie sagten diese Worte am 21. Dezember 1998, am ersten Pressebriefing des Weissen Hauses nach dem Beschluss des Repräsentantenhauses, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Bill Clinton anzustrengen. Augenfällig an dieser Aussage ist: Auch Präsident Donald Trump behauptet, die Ermittlungen gegen ihn seien ein politisches Spiel.

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Republikaner im Jahr 1998 versuchten, Präsident Clinton loszuwerden, weil sich ihnen eine günstige Gelegenheit bot. Die damalige Situation überschritt die Schwelle für ein Amtsenthebungsverfahren nicht.

Damals gab es noch ein regelmässiges Briefing im Weissen Haus. Sie waren gezwungen, sich fast täglich den Fragen der Journalisten zu stellen. Wie schwer fiel ihnen dies?

Präsident Clinton pflegte sinngemäss zu sagen: Was gut fürs Land ist, ist auch parteipolitisch gut. Unsere Strategie war es deshalb, den Fokus auf das Programm des Präsidenten zu legen. Und die tägliche Pressekonferenz im Weissen Haus war das Forum, in dem wir über seine politischen Ideen sprechen konnten. Ich war mir bewusst, dass ich mich sämtlichen Fragen über das Amtsenthebungsverfahren stellen musste, aber ich war während den Pressekonferenzen auch imstande, über die politischen Vorstellungen des Präsidenten zu sprechen. Unter dem Strich zahlte sich diese Mischung für uns aus.

Sie haben anfänglich die Bemühungen der Demokraten kritisiert, Präsident Trump des Amtes zu entheben, weil dies negative politische Folgen für die Demokraten haben könnte. Nun sind Sie ein Befürworter des Verfahrens. Warum diese Kehrtwende?

Ich war lange der Meinung, es sei der falsche Ansatz, Trump aus seinem Amt zu spedieren, nur weil er sich während des Wahlkampfes 2016 unangebracht verhielt. Wir sollten ihn an der Wahlurne loswerden. Aber dann kam die Ukraine-Affäre. Ein wichtiger Pfeiler dieser Geschichte ist, dass Trump nach wie vor ausländische Mächte für die Verwirklichung parteipolitisch motivierter Ziele einzuspannen versucht, so wie dies bereits 2016 der Fall gewesen war. Und das ist ein übler Missbrauch seiner Macht als Präsident. Deshalb ist ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn nun geradezu zwingend.