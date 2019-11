«China Cables»: Geleakte Dokumente beweisen Internierungslager in China

(watson/pls) Lange waren es nur unbewiesene Gerüchte und Vorwürfe. Nun belegen vertrauliche Dokumente der Kommunistischen Partei Chinas, dass hunderttausende Mitglieder der muslimischen Minderheit der Uiguren in streng bewachten Lagern festgehalten werden. Dies berichteten die «Süddeutsche Zeitung» und der britische «Guardian» am Sonntagabend, welche die Dokumente ausgewertet haben. Zuvor waren sie einem internationalen Journalistenkonsortium zugespielt worden.

Die chinesische Regierung weist die Vorwürfe indessen zurück. In der Vergangenheit hat sie stets von «Berufs- und Ausbildungscamps» gesprochen.

Mehr als eine Million Menschen interniert

Experten widersprechen der Darstellung Chinas und bezeichnen die Situation als eine der grössten Menschenrechtsverletzungen der Gegenwart. Es wird geschätzt, dass bereits über eine Million Menschen in den Lagern in Westchina interniert sind. Die Menschen würden dabei interniert werden, weil sie den muslimischen Glauben praktizierten, mit Ausländern Kontakt haben oder anderweitig von der staatlichen Linie abweichen könnten.

China praktiziere schon das, was in vielen Filmen noch Science-Fiction sei: Das «Predictive Policing», was auf Deutsch in etwa vorhersagbare Polizeiarbeit bedeutet. Dabei wird durch Falldaten und Algorithmen versucht, Straftaten von Personen vorherzusagen, bevor sie passieren. Ein Film, der diese Thematik behandelt ist beispielsweise «Minority Report».

China Cables wurden bereits 2017 verfasst

Die sogenannten China Cables wurden bereits 2017 und 2018 verfasst und dem Journalistenkonsortium zugespielt. Bei diesem handelt es sich um das Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), das unter anderem auch die Panama Papers koordiniert hat. (pls)