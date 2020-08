Charité: Umfangreiche Untersuchungen bei Nawalny

Der Kremlkritiker war am Morgen mit einem Spezialflug in Berlin-Tegel aus Russland angekommen. Ein Intensivtransporter der Bundeswehr brachte ihn in die Klinik. Nawalnys Zustand sei während des Fluges und nach der Landung "stabil" gewesen, sagte der Filmproduzent Jaka Bizilj der "Bild". Bizilj war an der Organisation eines Rettungsflugzeugs mit medizinischem Personal aus Deutschland beteiligt.

Erst nach stundenlangem Hin und Her hatten die Mediziner in Omsk am Freitag ihre Bedenken gegen einen Transport nach Deutschland fallen gelassen. Seine Frau Julia sei mit ihm geflogen, hiess es.