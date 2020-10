Boris Johnson will nach EU-Gipfel über Handelspakt entscheiden

Der britische Premier Boris Johnson will erst nach dem EU-Gipfel in Brüssel darüber entscheiden, ob Grossbritannien die Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt fortsetzen wird. Es sind in den vergangenen Tagen Fortschritte erzielt worden, wie ein Regierungssprecher am Mittwoch in London mitteilte. Doch gebe es immer noch Differenzen, vor allem bei den Fischerei-Rechten.