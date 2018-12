Zuvor hatte bereits der TV-Sender CNN unter Berufung auf Quellen im Pentagon über den Befehl berichtet. Zugleich hiess es, der scheidende Verteidigungsminister James Mattis habe dieses Dokument unterschrieben. Wann genau und wie die über 2000 US-Soldaten aus Syrien abgezogen werden, wurde nicht mitgeteilt.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch überraschend den vollständigen Abzug der US-Armee aus Syrien angekündigt und erklärt, die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sei besiegt.

Die Ankündigung stiess nicht nur bei Verbündeten der USA im Kampf gegen den IS auf Unverständnis, sondern ist auch in den Vereinigten Staaten höchst umstritten. Nur einen Tag nach Trumps Ankündigung kündigte US-Verteidigungsminister Jim Mattis seinen Rücktritt an. Er soll am 1. Januar durch seinen bisherigen Stellvertreter Patrick Shanahan vorübergehend ersetzt werden, wie Trump am Sonntag bekanntgab. Derzeit sind in Syrien rund 2000 US-Soldaten im Einsatz.