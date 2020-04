Bars und Restaurants in Deutschland wegen Corona immer noch zu: Jetzt wehren sich die Wirte

Gedeckte Tische, leere Stühle vor verschlossenen Lokalen - mit einem stillen Protest machten am Freitag in Deutschland viele Cafés und Restaurants auf ihre missliche Lage aufmerksam. In etlichen Bereichen haben Bund und Länder erste Lockerungen der Corona-Massnahmen beschlossen. Doch wann die vielen Bars, Kneipen und Restaurants wieder Gäste empfangen dürfen, dafür existiert bis heute kein Fahrplan. Vielen Gastrobetrieben droht die Pleite.

Alleine in Berlin erwirtschaftet die Gastro- und Hotelbranche jährlich einen Umsatz von 12 Milliarden Euro, in der Hauptstadt sind 230000 Arbeitsplätze in der Gastro-Branche vom Lockdown direkt betroffen.