Autoritärer Staatschef lässt sich in Tadschikistan wiederwählen

Bei der Präsidentenwahl in der Ex-Sowjetrepublik Tadschikistan lässt sich der seit 26 Jahren autoritär regierende Staatschef Emomali Rachmon in seinem Amt bestätigen. Rund fünf Millionen Wahlberechtigte sind in dem islamisch geprägten Hochgebirgsland in Zentralasien aufgerufen, ihr Staatsoberhaupt für die nächsten sieben Jahre zu wählen. Die Wahllokale sind von 6.00 bis 20.00 Uhr Ortszeit (3.00 bis 17.00 Uhr MESZ) geöffnet.