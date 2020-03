Ausgangsbeschränkungen für 1,7 Milliarden Menschen weltweit

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus nannte die Entwicklung am Montag "herzzerreissend". Es habe 67 Tage gedauert, bis die ersten 100'000 Fälle bestätigt waren, 11 Tage für die zweiten 100'000 und nur vier Tage für die dritten 100'000.

Es sei jedoch immer noch möglich, den Verlauf der Pandemie zu beeinflussen. Die Länder forderte er zum "Angriff" auf. Er rief die G20-Länder auf, zusammenzuarbeiten, um die Produktion etwa von Schutzkleidung hochzufahren. Das Material müsse gerecht verteilt werden und da ankommen, wo es am nötigsten gebracht werde. Zu den G20 gehören die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, die zusammen mehr als 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachen.

Uno ruft zu Waffenstillstand auf

Angesichts der Corona-Krise rief Uno-Generalsekretär António Guterres zu einem "sofortigen weltweiten Waffenstillstand" auf. Zivilisten in Konfliktgebieten müssten vor den verheerenden Auswirkungen der Pandemie geschützt werden, sagte Guterres am Montag bei einer Rede im Uno-Hauptquartier in New York. "Die Heftigkeit des Virus" verdeutliche, wie "unsinnig" Kriege seien, sagte Guterres.

Nach zahlreichen anderen Staaten führten am Montag auch Griechenland und Neuseeland Ausgangsbeschränkungen ein. Hongkong lässt nur noch seine eigenen Bewohner einreisen, Saudi-Arabien verhängte eine nächtliche Ausgangssperre. Weltweit schränken mittlerweile mehr als 50 Länder und Gebiete die Bewegungsfreiheit ihrer Bürger ein, wie aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP hervorgeht. Mehr als eine Milliarde Menschen sind davon betroffen.

In mindestens 34 Ländern und Gebieten wie Italien, Frankreich und dem US-Bundesstaat Kalifornien sind die Ausgangssperren verpflichtend. Sie betreffen mehr als 659 Millionen Menschen. In den meisten Ländern dürfen die Menschen aber immer noch zum Arbeiten, zum Einkaufen und zum Arzt gehen.

In anderen Ländern wie Deutschland, Grossbritannien und dem Iran mit insgesamt mehr als 228 Millionen Einwohnern gibt es bisher strenge Ausgangsbeschränkungen, aber keine offiziellen Ausgangssperren. Die Menschen wurden aber aufgefordert, zu Hause zu bleiben und Kontakte zu reduzieren. In weiteren Ländern und Gebieten mit insgesamt mehr als 117 Millionen Einwohnern wurden nächtliche Ausgangssperren verhängt.

Infektionen in 160 Ländern

Durch die Pandemie kamen weltweit inzwischen mehr als 15'000 Menschen ums Leben, wie eine AFP-Auswertung von Behördenangaben ergab. In mehr als 160 Ländern wurden mehr Infektionen registriert.

Mit 9197 Todesfällen ist Europa der Kontinent mit den meisten Opfern. Mit bald 60'000 Infizierten und etwa 5500 Toten ist Italien besonders stark betroffen von der Corona-Pandemie. Seit Montag ist die nicht-lebenswichtige Produktion im Land gestoppt.

In Spanien stieg die Zahl der Todesopfer am Montag um 462 auf 2182 - ein Anstieg von 27 Prozent im Vergleich zum Vortag. Mehr als 33'000 Infektionen wurden in dem EU-Land nachgewiesen. In Frankreich waren am Montag fast 17'000 Infizierte und mehr als 670 Corona-Tote registriert.

Auch der Iran ist besonders schwer betroffen. Hier starben bis Montag mehr als 1800 Menschen durch die Coronavirus-Pandemie.

In Deutschland wurden bislang mehr als 27'700 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert. Mehr als 115 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind gestorben. In Griechenland wurden bislang nur 624 Infektionen und 16 Todesopfer registriert. Nichtsdestotrotz trat für die fast elf Millionen Einwohner am Montag eine Ausgangssperre mit Ausnahmen für das Notwendigste in Kraft.

In Grossbritannien wurden die Eindämmungsmassnahmen derweil verschärft, nachdem am Wochenende zahlreiche Briten trotz gegenteiliger Aufforderungen an Urlaubsorte und Strände geströmt waren. Zuletzt waren in Grossbritannien mehr als 5700 Menschen infiziert, fast 290 sind gestorben.

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern kündigte am Montag Ausgangsbeschränkungen sowie vierwöchige Schulschliessungen und die Schliessung aller nicht unbedingt notwendigen Unternehmen an.

In der chinesischen Metropole Wuhan, von wo die Pandemie im Dezember ihren Ausgang genommen hatte, normalisiert sich die Lage nach strikten Isolationsmassnahmen hingegen langsam. Am Montag durften die Einwohner wieder zur Arbeit, auch der öffentliche Nahverkehr rollte langsam wieder an.