Auschwitz: Wenn aus einem Konzentrationslager ein Ferienziel wird

75 Jahre ist es her, seit die Gefangenen im Konzentrationslager in Auschwitz auf den Todesmarsch geschickt wurden. Die Alliierten waren im Anmarsch. Als ein paar Tage später am 27. Januar gegen 15 Uhr sowjetische Einheiten das Konzentrationslager Auschwitz befreiten, waren nur noch die Schwächsten da.

Zwei Jahre später wurde in Auschwitz ein Museum als Gedenkstätte gegründet. Im Jahr 2001 besuchte eine halbe Million Menschen Auschwitz, 2007 war es eine Million, heute sind es nun über 2 Millionen. Die Touristen kommen aus der ganzen Welt. Sie reisen im Car an, stehen vor den Baracken Schlange, hören zu, schauen hin und bekommen irgendwann müde Beine und Hunger. Wie das halt so ist, wenn man als Tourist unterwegs ist.

Die Frage ist, warum Auschwitz nun ein boomendes Reiseziel ist.

Immer noch reisen viele Lehrpersonen mit ihren jugendlichen Schülern hin. In der Hoffnung, dass sie prägt, was sie sehen, und dass ihnen das Grauen so bewusst wird, wie es historische Erzählungen zwischen zwei Buchdeckeln nicht vermitteln können. Vielleicht verstehen einige danach, dass Menschen vieles ausblenden, verdrängen und später schönreden können, bloss um einer Ideologie zu folgen. Dass sie dafür über Leichen gehen. 1,1 Millionen Leichen im Falle des KZ Auschwitz.

Aber zugenommen hat nur die Zahl der Besucher von weit weg. Menschen aus Deutschland, Polen und England besuchen das Lager immer weniger. Und somit vermutlich auch weniger Schulklassen, denn diese kommen selten von sehr weit her.