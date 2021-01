Aus Angst vor Coronamutationen: Macht Europa jetzt die Grenzen dicht?

Wiederholt sich das Chaos vom vergangenen Frühling? Damals gingen im grenzfreien Schengen-Raum aus Angst vor dem Coronavirus in unkoordinierter Weise die Schlagbäume runter. Es kam zu langen Staus an den Grenzen, Flüge wurden gestrichen, Einkaufstourismus wurde untersagt. Jetzt, da sich die verschiedenen Coronamutationen mit hoher Geschwindigkeit in Europa auszubreiten drohen, stehen Grenzschliessungen und Grenzkontrollen wieder zur Debatte. «Wenn andere Länder ganz andere Wege gehen sollten, dann muss man auch bis zum Äussersten bereit sein und sagen: Dann müssen wir auch wieder Grenzkontrollen einführen», sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag. Noch klarer wurde Merkels Kanzleramtsminister Helge Braun: Alle Länder müsste die Infektionszahlen durch angemessene Massnahmen nun «deutlich» senken. Ansonsten seien strengere Einreiseregeln «nicht vermeidbar».

Merkel: Grenzkontrollen als Ultima Ratio Schützenhilfe bekommt Merkel auch aus Bayern von Ministerpräsident Markus Söder. Er hält Grenzkontrollen für «zwingend notwendig». Bereits jetzt herrscht in Bayern eine Testpflicht für Einreisende und teilweise auch für Pendler. Und auch in der Schweiz werden entsprechende Forderungen laut: Am Montag verlangte der Tessiner Staatsrat in einer Mitteilung die Einführung systematischer Grenzkontrollen.

Das Ziel: Europaweite Lösung statt Alleingänge Noch aber ist es nicht soweit. Bei einer Video-Konferenz am Donnerstagabend wollen die EU-Staats- und Regierungschefs versuchen, sich auf koordinierte und griffige Massnahmen zu einigen. Erst wenn das nicht klappt, sollen Grenzkontrollen in den Augen Merkels in Betracht gezogen werden. Die französische Regierung von Präsident Emmanuel Macron hat Angela Merkel bereits auf ihrer Seite. «Frankreich befürwortet Gesundheitskontrollen an der Grenze und eine koordiniertes europäisches Vorgehen», so Regierungssprecher Gabriel Attal.

Les personnes qui voyagent font circuler avec elles le virus. Il doit donc être possible d'empêcher, temporairement et de manière très ciblée, les voyages qui ne sont pas essentiels. pic.twitter.com/OCFOjPhOX2 — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) January 20, 2021