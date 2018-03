Salvinis zynischer Dank an Juncker

Es war ein vergiftetes Dankeschön von Lega-Chef Matteo Salvini an die Adresse von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. «Ich danke Juncker für seine Worte während des Wahlkampfes. Je mehr er redet, desto mehr Stimmen machen wir», sagte Salvini. Damit bezog er sich auf eine Äusserung Junckers vor knapp zwei Wochen, als dieser gesagt hatte, man müsse sich auf das «schlimmste aller Szenarien» gefasst machen. Nämlich, dass es für längere Zeit keine funktionsfähige Regierung in Rom geben würde. Juncker sagte zudem, die EU-Kommission rechne mit Finanzmarktturbulenzen: eine Aussage, die in italienischen Medien umgehend die Alarmglocken läuten liess.

Gestern nun legte die EU-Kommission Zurückhaltung an den Tag: «Wir haben Vertrauen in die Fähigkeiten von Staatspräsident Sergio Mattarella, die Bildung einer stabilen Regierung zu erwirken», so ein Sprecher. Italien habe mit Paolo Gentiloni in der Zwischenzeit einen Ministerpräsidenten, mit dem die Kommission «eng» zusammenarbeite. Tatsächlich dürfte die Stimmung weit weniger zuversichtlich sein. Immerhin haben zum ersten Mal in einem EU-Land euroskeptische Parteien die Wahlen gewonnen. Dass Italien in den 153 Jahren seit seiner Staatsgründung 127 Regierungen hatte und sich das Land politische Turbulenzen gewöhnt ist, dürfte ein schwacher Trost sein. Applaus gab es von den europäischen Rechtspopulisten: EU-Abgeordneter und Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage gratulierte auf Twitter Beppe Grillos «Fünf Sterne Bewegung». Und Front National Chefin Marine Le Pen richtete ihre Grüsse und «herzliche Glückwünsche» an den Lega-Chef Matteo Salvini.

Remo Hess, Brüssel