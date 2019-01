Normalerweise verirren sich kaum Journalisten in das kleine Büro im 8. Stock im Strassburger EU-Parlament. Und wenn, dann geht es meist darum, was die AfD-Spitzen Gauland und Weidel wieder Skandalöses von sich gegeben haben. Dass das nervt, ist verständlich. Allerdings: Lucke ist der, der die AfD im Jahr 2013 gegründet hat.

AfD-Chef Alexander Gauland klagt, seine Partei würde pauschal als undemokratisch und damit für «vogelfrei» erklärt. Er gibt den Medien eine Mitschuld am Angriff. Wie sehen Sie das?

So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es gibt sicher eine Mitschuld der Medien an der bedauerlichen Entwicklung, die die AfD in den letzten Jahren genommen hat. Bei der Gründung 2013 haben wir uns sehr klar in der politischen Mitte verortet. Es gab überhaupt keinen Grund, uns ständig in die Nähe des Rechtsradikalismus zu rücken. Aber weil das immer wieder geschehen ist und der soziale Druck auf unsere Mitglieder stieg, haben sich viele Moderate zurückgezogen. Gleichzeitig wurden Personen mit sehr rechtem Gedankengut angezogen. Zwischen 2013 und 2015 hat sich die Mitgliederstruktur dadurch stark verändert.

Sie selbst sind 2015 ausgetreten. Gab es ein Schlüsselerlebnis?

Es gab sehr viele Erlebnisse, die dazu geführt haben, dass mein Teil der AfD, also der gemässigte, wirtschaftsliberale Flügel, am Parteitag in Essen 2015 einen Richtungsentscheid herbeigeführt hat. Die Frage war, ob wir als Kraft der Mitte konstruktiv-kritisch mitarbeiten oder eine Protestpartei am rechten Rand sein wollen. Die Entscheidung fiel dann klar gegen uns und für Frauke Petry. Daraus haben ungefähr 6000 Mitglieder, darunter auch ich, die Konsequenzen gezogen und sind ausgetreten.