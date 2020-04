Ärzteexport, Drogendeals und Stossgebete: Lateinamerika reagiert mit teils absurden Massnahmen auf die Coronakrise

Unsere Lateinamerika-Korrespondentin Sandra Weiss lebt selber in Mexiko und staunt darüber, wie der Weltteil mit der Krise umgeht. 7 Antworten auf 7 drängende Fragen.

Bedeutet die Coronakrise das Ende von Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro?

Das Virus sei eine imperialistische Verschwörung, sagte Maduro, um vom Zustand des Gesundheitssystems abzulenken. Zur Sorge um den Gesundheitskollaps und den sinkenden Ölpreis haben die USA jetzt auch noch ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt und bezeichnen ihn als Anführer eines Drogenkartells. Gleichzeitig haben die Amerikaner ein Angebot gemacht: Tritt Maduro zurück, gibt es humanitäre Hilfe und Kredite. Venezuela hätte das dringend nötig, doch Maduro bleibt hartnäckig.

Wird Guayaquil in Ecuador zum neuen Corona-Epizentrum?

Die Situation in der Hafenstadt könnte gar noch deutlich schlimmer werden. Fotos machen die Runde von Leichen auf Parkbänken und mitten auf den Strassen. Das Gesundheitssystem ist kollabiert, die Kapazitäten der Leichenhallen sind erschöpft. Viele Ärztinnen und Krankenpfleger sind selber am Virus erkrankt. Die Stadtverwaltung stellt jetzt Pappsärge und Polizeiautos zum Abtransport der Leichen zur Verfügung.

Hat Kuba eine Geheimmedizin? Oder wieso schickt das Land Ärzte zur Virenbekämpfung rund um den Globus?

Kuba hat eine der höchsten Ärztedichten weltweit. Acht Ärzte kommen auf 1000 Einwohner, doppelt so viele wie in der Schweiz. Die entsandten Ärzte sind der wichtigste Devisenbringer des sozialistischen Landes, wichtiger sogar als der Tourismus. Von den Einkünften für die Dienstleistungen behält der kubanische Staat 75 Prozent für sich. Die Ärzte bekommen rund 200 US-Dollar im Monat, also rund das Zehnfache des kubanischen Durchschnittslohnes.

Wieso trifft Mexikos Präsident mitten in der Gesundheitskrise die Mutter des Drogenbosses «El Chapo» Guzmán?

In Mexiko sterben sehr viel mehr Menschen durch Kugeln als durch das Coronavirus. 95 Morde geschehen an einem durchschnittlichen Tag, während an Coronavirus bislang weniger als 20 Menschen täglich sterben. Statt um das Virus kümmert sich Mexikos Präsident Andres Manuel López Obrador deshalb weiterhin vorrangig um die Gewaltkriminalität. Kürzlich reiste er dazu in die Drogenhochburg Sinaloa und schüttelte dort der Mutter des berühmten Drogenbosses «El Chapo» Guzmán die Hand. Offiziell war es ein «zufälliges Treffen», bei dem Consuelo Loera den Präsidenten darum bat, ihren in den USA zu lebenslanger Haft verurteilten Sohn nach Mexiko zurückzuholen – wo er schon zweimal aus Gefängnissen ausgebrochen war. Was López Obrador mit dem Treffen bezweckte, ist unklar. Man spekuliert über eine Waffenruhe zwischen Staat und Kartell.