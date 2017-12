Präsident Donald Trump will die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Auf den ersten Blick ist der Vorgang logisch: Der Staatspräsident, der Premierminister, die Ministerien und das Oberste Gericht, auch die Knesset – alle sind hier. Jedes Mal die verstopfte Autobahn vom Mittelmeer hinauf in die Heilige Stadt zu benutzen, wenn der Botschafter einen Termin hat, ist mühsam und zeitaufwendig.