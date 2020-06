29'155 Tote in Frankreich im Zusammenhang mit Coronavirus

Insgesamt sind seit Beginn der Epidemie 29'155 Menschen in Spitälern und Pflegeheimen an den Folgen einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben, wie die Statistik der Regierung am Sonntag angab. Niedriger war der Wert demnach zuletzt am 14. März mit zwölf Toten vor Beginn der strengen Ausgangsbeschränkungen. Diese traten am 17. März in Kraft.

Die Toten in den Altersheimen im Land werden derzeit nicht mehr täglich angegeben. Am Wochenende sind die Werte allerdings häufig niedriger als unter der Woche - häufig kommt es noch zu Nachmeldungen. Anfang Juni hat in Frankreich die zweite Phase der Lockerungen - unter anderem mit der Öffnung von Restaurants - begonnen.