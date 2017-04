Welch – die Stadt, die auf den Mann in Washington setzt

Eigentlich ist Sheriff Martin West nicht zu Scherzen aufgelegt. Soeben ist er von einer Beerdigung zurückgekehrt in den neu bezogenen Hauptposten der Polizei des Verwaltungsbezirkes McDowell County. Drogen, murmelt der Ordnungshüter, als nach der Todesursache gefragt wird. Was denn sonst? McDowell ist eines der Epizentren der amerikanischen Opiate-Epidemie, weil skrupellose Pharmakonzerne hier buchstäblich Millionen von Pillen absetzen. In keinem anderen Landstrich von West Virginia sterben derzeit, gemessen an der Bevölkerungszahl, so viele Menschen an einer Überdosis potenter Schmerzmittel, darunter besonders häufig junge, weisse Männer.

Jung ist Sheriff West zwar nicht mehr, aber weiss. Unverblümt räumt er ein, dass er im November für den Republikaner Donald Trump gestimmt habe. Weil er als ehemaliger Bergbau-Arbeiter die Nase voll von der Regierung von Präsident Barack Obama hatte. Und weil er mit Hillary Clinton nichts anfangen konnte. Hier verzieht der Sheriff kurz seinen Mund zu einem Grinsen und sagt: «Dabei sind wir doch Parteikollegen.» Denn West ist, wie die meisten Amtsträger in diesem Winkel, ein in der Wolle gewaschener Demokrat.

Mit der nationalen Parteiführung aber, oder mit den Demokraten in Charleston, der Hauptstadt von West Virginia, hat er nichts am Hut. Ganz im Gegenteil. Er macht seine Parteifreunde dafür verantwortlich, dass es McDowell County schlecht geht. Schon vor Jahrzehnten hätten «Charleston» und «Washington» wirtschaftspolitisch gegensteuern müssen, sagt West, weil absehbar gewesen sei, dass «König Kohle» nicht ewig regieren würde. Weil dies aber vergessen ging, traf die letzte Bergbau-Krise, als während der Amtszeit von Präsident Obama der Kohlepreis einbrach und die Bundesregierung zugleich die staatlichen Auflagen für Bergwerke erhöhte, den Verwaltungsbezirk mit aller Wucht.

Früher stolz, heute beschämt

Heute macht Welch, einst sicherlich eine putzige Ortschaft, einen bemitleidenswerten Eindruck. An der Hauptstrasse im Zentrum haben nur gerade drei Geschäfte überlebt: eine Apotheke, eine Anwaltskanzlei und ein Kleiderladen. Letzterer wird von Elaine LaCaria geführt. Im Gespräch stellt sich rasch heraus, dass auch sie ums Überleben kämpft. Ihr Mann, der Betreiber der Anwaltskanzlei, stopfe das Loch in der Kasse, sagt sie. In den Augen LaCarias ist die lokale Wirtschaft mehr oder weniger zusammengebrochen. Die Zahlen sprechen tatsächlich eine deutliche Sprache: Von den 6000 Stellen, die noch im Herbst 2011 im Verwaltungsbezirk gezählt wurden, sind knapp 4300 Jobs übrig geblieben.

«Früher waren wir stolz, in McDowell County zu leben», sagt LaCaria – früher, das war, als hier fast 100 000 Menschen lebten und Kohle aus West Virginia die amerikanische Industrie antrieb. «Heute schämen wir uns» – für die verfallenen Gebäude an der Hauptstrasse, die Abfallberge in den Vorgärten, die Almosen. «Und niemand kann uns helfen, niemand – solange wir nicht bereit sind, in die Hände zu spucken.»

LaCaria sagt, es sei deshalb falsch, allzu grosse Erwartungen in die Regierung Trump zu setzen. Natürlich habe auch sie bemerkt, dass einige Bergwerke wieder Kohle förderten. Nun rumpelten mehr Schwertransporter durch Welch. «Das ist Musik in meinen Ohren», sagt die Ladenbesitzerin, denn letztlich profitiere jeder Bewohner des Bezirks davon. «Aber wir sollten nicht erneut den Fehler machen, uns zufrieden zurückzulehnen. Denn längerfristig werden uns die Politiker nicht helfen.»

Gordon Lambert sieht das naturgemäss etwas anders. Der gross gewachsene ehemalige Football-Spieler steht seit zwei Jahrzehnten an der Spitze der Regierung im Verwaltungsbezirk McDowell. Auch er ist Demokrat, und auch er hat im November Trump gewählt. Lambert ist mit der bisherigen Leistungsbilanz des Präsidenten sehr zufrieden. Seiner Meinung nach ist seit der Amtseinführung von Trump ein Ruck durch seinen Bezirk gegangen, weil der Präsident die Kohleförderung erleichtert habe. «Jetzt herrscht wieder Optimismus.»

Nun hofft Lambert darauf, dass McDowell County Geld aus dem Infrastrukturprogramm bekommt, das der Präsident versprochen hat. Zuoberst auf seiner Wunschliste: Der Bau einer Schnellstrasse ins 50 Kilometer entfernte Regionalzentrum Beckley, das heute nur über eine kurvige Bergstrasse erreichbar ist. Eine solche Verbindung würde die Ansiedlung von Industriebetrieben erleichtern. Ob Trump die Mittel für den Bau des Coalfield Expressway, wie die Strasse heisst, auftreiben wird, ist allerdings fraglich. Sein Wirtschaftsberater sagte unlängst: «Wir wollen gescheite Infrastruktur bauen» – von der möglichst viele Menschen profitierten.

McDowell County zählt noch 19 000 Einwohner – Tendenz stark sinkend. Bald wird sich zeigen, ob der Ort wirklich einen Fürsprecher im Weissen Haus hat.