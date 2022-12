Lohnerhöhungen Der grosse Solothurner Lohnreport: Wer mehr verdient und wie viel – Branchen und Firmen im breiten Vergleich Fraisa-Chef Josef Maushart erhöht die Löhne teils um über 6 Prozent, das Staatspersonal muss mit einer Erhöhung von bloss 1,5 Prozent auskommen. Der grosse Lohnreport zeigt, wer sonst noch gut wegkommt im Kanton Solothurn und wer den Gürtel enger schnallen muss. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 23.12.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inflation und Fachkräftemangel: Die Gewerkschaften hatten gewichtige Argumente in den Lohnverhandlungen – und genügten sie nicht, so gingen die Mitglieder (hier Bauerarbeiter) auf die Strasse. Severin Bigler

Fast alles ist in diesem Jahr teurer geworden: das Benzin, der Strom, das Papier, die Lebensmittel – und im neuen Jahr gehen die Krankenkassenprämien rauf. Es geht also im gleichen Stil weiter. Die Inflation schiesst durch die Decke. Mit fast 3 Prozent rechnen die Ökonomen der Nationalbank für 2022. Die Teuerung ist so hoch wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Es drohte der grösste Reallohnverlust seit 80 Jahren, wie die UBS ausrechnete.

Für die Gewerkschaften und die Arbeitnehmenden war klar: Die Löhne müssen rauf! Aber welche Arbeitgeber hatten ein offenes Ohr für diese Anliegen? Wer zeigte sich knauserig? Das Gute vorweg, viele Arbeitgeber hatten Verständnis. Im Mittel rechnen sowohl die Gewerkschaft Travail Suisse als auch die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) mit einem Lohnanstieg von 2,5 Prozent. Mehr als 80 Prozent der Teuerung werden also ausgeglichen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ein Musterbeispiel aus Gewerkschaftssicht

Fraisa-Chef Josef Maushart (mit Brille) erhöht die Löhne so stark wie kaum ein anderer Unternehmer im Kanton (plus 4,2 bis über 6 Prozent). Tom Ulrich

Aber das sind Durchschnittszahlen, was heisst das also schon? Wir wollten es genauer wissen und haben nachgefragt. Bei den Gewerkschaften, den Unternehmen, den Branchenverbänden. «Es gab gute Abschlüsse, aber auch sehr knauserige», sagt Markus Baumann, Gewerkschaftssekretär der Unia Solothurn. Die ganze Bandbreite also. Beginnen wir bei einem, von dem Baumann sagt, er habe «begriffen, worum es geht».

Die Rede ist von Josef Maushart, Inhaber und Geschäftsführer der Fraisa in Bellach. Mehr als 500 Mitarbeitende hat der Präzisionswerkzeughersteller und wie rund die Hälfte der rund 1100 Firmen in der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie ist die Fraisa nicht dem Gesamtarbeitsvertrag (Swissmem-GAV) beigetreten. Laut diesem müssen die Mindestlöhne der ihr angeschlossenen Betriebe um 3 Prozent steigen, die Teuerung wird also wenigstens im tiefsten Segment ausgeglichen.

Maushart und die Fraisa aber gehen weiter: Es gibt eine generelle Lohnerhöhung (+2,5 Prozent) sowie individuelle Lohnanpassungen (durchschnittlich +1,4 Prozent). Zudem kriegen alle Mitarbeitenden während der ersten neun Monate 2023 eine befristete Energiezulage von 150 Franken pro Monat, die freiwilligen Kinderzulagen werden erhöht genauso wie die Krankenkassenzulagen. Maushart sagt: «Unsere Mitarbeitenden erhalten je nach Situation zwischen 4,2 und über 6 Prozent mehr Geld aus Lohn und Zulagen.»

Unia-Gewerkschaftssekretär Markus Baumann. Michel Lüthi

Eine deutliche reale Lohnerhöhung auf den ersten Blick. Gewerkschafter Baumann aber gibt zu bedenken, dass der Konsumentenpreisindex zum Beispiel die massive Prämiensteigerung der Krankenkassen (durchschnittlich +6,6 Prozent) gar nicht berücksichtige. Die Mehrkosten, mit denen sich Konsumentinnen und Konsumenten konfrontiert sähen, würden durch den Preisindex also klar unterschätzt.

Fraisa-Chef Maushart sagt denn auch: «Wir sehen, dass die Mitarbeitenden gerade in den Bereichen Energie und Krankenkassenprämien starke Zusatzbelastungen zu spüren bekommen werden. Hier wollen wir helfen.» Die Befristung der Energiezulage hat ihren Grund darin, dass Fraisa davon ausgeht, dass sich der Energiemarkt beruhigen werde.

Eine solche Strategie werde sich bezahlt machen, ist Baumann überzeugt. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Am anderen Ende der Skala verortet er den Holzbau, da hätten die Arbeitgeber die Löhne bloss 1,5 Prozent erhöhen wollen. Entsprechend ist es zu keiner Einigung gekommen mit der Gewerkschaft. Baumann sagt: «Da waren die Arbeitgeber sehr knauserig.»

Der Detailhandel verteilt 2023 unter anderem auch Gutscheine an sein Personal. Eine Praxis, die den Gewerkschaften gar nicht gefällt. Alex Spichale

Blicken wir in die einzelnen Branchen und beginnen bei einer, in der mit am meisten Leute arbeiten: der Detailhandel. Insgesamt stiegen die Löhne um rund 3 Prozent, teilt Coop mit. Der Lohnanstieg setze sich zusammen aus einem generellen Lohnanstieg von 2 Prozent für Löhne unter 4500 Franken und einem Coop-Einkaufsgutschein von bis zu 800 Franken (je nach Pensum) für alle.

In einer ähnlichen Dimension bewegt sich die Migros. Man investiere insgesamt rund 2,8 Prozent der Lohnsumme in lohnwirksame Massnahmen, so Migros-Aare-Mediensprecherin Andrea Bauer. Der Mindestlohn bei der Migros Aare wird von 4100 auf 4200 erhöht (+2,44 Prozent).

Im Gastrobereich wird die Arbeitszeit ohne Lohneinbusse von 43 auf 41 Stunden reduziert, der Vaterschaftsurlaub wird erhöht (von 3 auf 4 Wochen), die Löhne für Lernende werden um 200 Franken erhöht und es gibt einen SBB-Railcheck von bis 150 Franken.

Aber es gibt keine generelle Lohnerhöhung, sondern die Löhne werden individuell angepasst. Für alle Mitarbeitenden gibt es jedoch eine Geschenkkarte im Wert von bis zu 800 Franken (ebenfalls vom Pensum abhängig). Die Praxis mit den Gutscheinen missfällt der Unia. Baumann sagt: «Gutscheine haben in der Lohnverhandlung nichts zu suchen. Sie führen nicht zu einer nachhaltigen Lohnerhöhung.»

Und die Discounter? Lidl steckt noch in Verhandlungen und veröffentlicht die Resultate im Februar 2023. Aldi teilt mit, dass man die Löhne – wie Coop – um 3 Prozent erhöhe. Sämtliche Löhne werden um 1 Prozent erhöht. Zudem erhalten alle Aldi-Angestellten eine Einmalzahlung in Höhe von 1 Prozent Bruttojahresgehalts. Hinzu kommen auch beim Discounter Gutscheine in der Höhe von bis 500 Franken.

Auch der höchste Branchen-Mindestlohn von 4600 werde um 1 Prozent erhöht. «Sie werben relativ frech mit ihrem Mindestlohn, aber wer in diesen Lohnkategorien arbeitet, weiss, was 100 oder 200 Franken ausmachen können», sagt Gewerkschafter Markus Baumann.

Die SBB erhöhen die Löhne ihrer Angestellten um mehr als die Teuerung ansteigt. Carlo Reguzzi

Die SBB erhöhen die Gesamtlohnsumme leicht stärker als die Detailhändler: Ein Plus von 3,3 Prozent haben die Sozialpartner hier ausgehandelt, wie Mediensprecher Reto Schärli mitteilt. Einerseits profitieren die SBB-Angestellten von einer generellen Lohnerhöhung (+1,8 Prozent). Andererseits stellt das Unternehmen 1 Prozent der Lohnsumme für individuelle Lohnanpassungen zur Verfügung und 0,5 Prozent für abgestufte Einmalprämien.

Als besonders vorbildlich wird von den Gewerkschaften immer das Resultat genannt, das man mit den Gastrobetrieben aushandeln konnte. Schon im Juni 2022 hat man sich darauf geeinigt, dass in sämtlichen Berufen und auf allen Lohnstufen die Teuerung gänzlich ausgeglichen wird. Dazu kommt eine reale Erhöhung der Mindestlöhne von mindestens 10 bis 40 Franken (ausser bei den Ungelernten). Allerdings sind die Löhne in der Gastrobranche noch deutlich tiefer als im Detailhandel.

Auf dem Bau zeichnet sich eine Einigung ab, noch fehlt allerdings die Zustimmung der Baumeister. Hanspeter Bärtschi

Besser bezahlt wird im Bau. Und nachdem Arbeitgeber und Gewerkschaften lange Zeit stritten, scheint es nun so, als hätte man sich zu einer Einigung durchgerungen. 150 Franken mehr gibt es pro Monat. Das mache bei den tieferen Löhnen ein Plus von 3,3 Prozent aus, im Durchschnitt 2,5 Prozent, sagt Bruno Fuchs, Präsident des solothurnischen Baumeisterverbandes.

Auch Baumann ist zufrieden. Er gibt jedoch zu bedenken, dass der Landesmantelvertrag noch nicht unter Dach und Fach sei. Während die Gewerkschaften den Vertrag schon abgesegnet haben, müssen die Baumeister diesem an der Delegiertenversammlung vom 12. Januar noch zustimmen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ebenfalls um 2,5 Prozent steigen die Löhne per 1. Januar 2023 in der Elektrobranche (Elektromonteure, Elektroinstallateure, Montage-Elektriker, Telematiker). 2 Prozent der Lohnerhöhung erfolgt generell, 0,5 Prozent auf individueller Basis. Dies seien Minimalvorgaben, teilt Laura Kopp, Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit beim Branchenverband, mit. Man könne die Löhne selbstverständlich auch mehr anheben.

Lehrer sollen künftig zwar mehr erhalten, aber genau gleich wie das Staatspersonal und die Spitalangestellten kriegen sie nur 1,5 Prozent mehr Lohn. Bruno Kissling

Mit deutlich weniger muss das Solothurner Staatspersonal vorliebnehmen. Lehrerinnen und Lehrer sowie Staats- und Spitalangestellte erhalten eine generelle Lohnerhöhung von 1,5 Prozent. Dies ist insbesondere der angespannten wirtschaftlichen und finanziellen Lage des Kantons geschuldet. Hat aber mit Sicherheit auch damit zu tun, dass das Lohnniveau deutlich höher liegt als in den zuvor aufgeführten Branchen.

Weniger grosszügig zeigen sich auch die Banken angesichts der markant angestiegenen Inflation. Die UBS erhöht die Löhne für Mitarbeitende bis und mit mittleres Kader per 1. März um 2,25 Prozent. Die Lohnerhöhungen erfolgen aber ausschliesslich individuell.

Die Baloise Bank erhöht die Gesamtlohnsumme um 2 Prozent, die Hälfte generell davon, die andere individuell. Bei der Credit Suisse werden die Löhne um 1,75 Prozent erhöht. Wie bei der UBS erfolgt die Lohnerhöhung individuell und leistungsbezogen.

Gar um bloss 1,25 Prozent erhöhen die Raiffeisenbanken die Bruttolohnsumme. Allerdings habe der Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz zusätzlich beschlossen, Mitarbeitenden und Lernenden aufgrund des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds eine ausserordentliche Einmalzahlung von maximal 2000 Franken (bei Lernenden 500 Franken) auszuzahlen.

Wegen der stark steigenden Krankenkassenprämien und der höheren Energiepreise gibt es für Ypsomed-Angestellte 1000 Franken Sonderunterstützung. Tom Ulrich

Ähnlich wie die Raiffeisen zahlt auch Ypsomed allen Mitarbeitenden ohne Kader-Vertrag eine einmalige «Winterhärteprämie», wie sie Mediensprecher Thomas Kutt nennt, von 1000 Franken. Zur Unterstützung bei den gestiegenen Energie- und Krankenkassenausgaben. Da Ypsomed das Geschäftsjahr erst Ende März abschliesst, werden die Löhne erst im Juni angepasst.

«Aktuell gehen wir von einer Erhöhung in der Grössenordnung zwischen 2 und 3 Prozent aus», so Kutt. Generell werden die Löhne um 1 bis 1,5 Prozent steigen, der Rest wird auf individueller Ebene erfolgen. Auch die Homeoffice-Pauschale wird steigen, um den gestiegenen Strompreisen gerecht zu werden.

Die Von Roll in Breitenbach erhöht alle Löhne in der Schweiz um 150 Franken, was einer Lohnerhöhung von 1,75 bis 2,25 Prozent entspreche, so CEO Christian Hennerkes. Zudem seien alle Mitarbeitenden am Standortergebnis beteiligt. Bei Erreichung der gesetzten Ziele würden zusätzlich noch einmal etwa 2 Prozent als Bonus ausgeschüttet. Im Total könnten die Löhne also um rund 4 Prozent steigen.

Das Stahlwerk Gerlafingen hält sich an der Swissmem-GAV und wird mit Sicherheit die Mindestlöhne erhöhen. Alles weitere wird im April verhandelt. Michel Lüthi

Stahl Gerlafingen wiederum handelt die Löhne im April aus. Man ist Mitglied des Swissmem-GAV, wird sich also mit Sicherheit an die Mindestbestimmungen dieses Vertragswerkes halten. Wie eingangs erwähnt, steigen wenigstens die Mindestlöhne um 3 Prozent.

Der Transparenz halber noch dies: CH Media, der Verlag, der diese Zeitung herausgibt, erhöht Bruttolöhne bis 6000 Franken (bei einem 100-Prozent-Pensum) um 2 Prozent, Löhne zwischen 6000 und 7500 Franken werden um 1,25 Prozent erhöht. Hinzu kommen individuelle Lohnerhöhungen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen