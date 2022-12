Gas und Strom Sparen Firmen und Private im Kanton Solothurn denn wirklich Strom und Gas? Das sagen die Zahlen der städtischen Werke Der Stromverbrauch sank in Vergleich zum Vorjahr minim (zwischen 2 und 3,5 Prozent), aber der Gasverbrauch ging massiv zurück. Woran das lag, das wollten wir von den Solothurner Energieunternehmen wissen. Und was hat dabei die Kampagne des Bundes bewirkt? Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Der Gasverbrauch in der Region Olten konnte im Vergleich zu 2021 massiv gesenkt werden. Das hatte mehrere Gründe und lag mit Sicherheit auch daran, dass die Industrie weniger verbrauchte. (Symbolbild: Härterei Gerster in Egerkingen) Härterei Gerster AG

«Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht» – der Slogan der Energiesparkampagne des Bundes ist seit Ende August wohl allen von uns schon irgendwo begegnet. Auf einem Plakat, im Fernsehen, manch einem vielleicht sogar im Traum. Wie das geht, wissen wir auch, wussten die meisten von uns schon vorher, muss man wohl anfügen. Aber wen kümmerte es, solange Strom und Gas billig waren?

Alles andere als billig war Energie im Augenblick, als der Bund die Kampagne lancierte. Kostete die Megawattstunde Gas zuvor während Jahren kaum mehr als 20 Euro, musste man Ende August, Anfang September fast das 20-Fache hinblättern. Und mit dem Gaspreis schoss auch der Strompreis in die Höhe. Zahlte man vor dem Ukrainekrieg meist um die 50 Franken pro Megawattstunde, kletterte der Preis in diesen Tagen auf das 20-Fache an.

Gasverbrauch um 30 Prozent und mehr reduziert, Strom nur minim

Seither sind die Preise wieder stark gefallen. Aber auch diese Woche kostet die Megawattstunde am Spotmarkt für 2023 noch immer rund siebenmal mehr als vor dem Ukraine-Krieg. Die grosse Frage, der wir nachgehen wollen, lautet aber: Was hat die Sparkampagne der Landesregierung bewirkt? Ist der Verbrauch merklich zurückgegangen?

Dazu haben wir die drei städtischen Werke des Kantons Solothurn kontaktiert und nach dem Stromverbrauch der Monate Juli bis November der letzten Jahre gefragt. Am knappsten fiel die Antwort der Regio Energie in Solothurn aus. Der Stromverbrauch liege 2022 rund 2 Prozent unter jenem des Vorjahres, der Gasverbrauch sei im gleichen Zeitraum um fast 32 Prozent zurückgegangen.

Der Stromverbrauch schwankt über die Jahre kaum

Diese Diskrepanz zwischen Gas- und Stromverbrauch zeigt sich auch in Grenchen und in Olten. Allerdings haben SWG und A.en viel detailliertere Daten zur Verfügung gestellt. So war der Stromverbrauch in Grenchen 2022 seit Sommer bis letzten Monat tiefer als im 2021. Zugleich war er aber oft auch höher als im Coronajahr 2020. Insgesamt ging er in diesen fünf Monaten um rund 3,5 Prozent zurück.

In Olten reduzierte sich der kumulierte Stromverbrauch während dieser fünf Monate von 57,26 GWh (2021) auf 55,86 GWh (2022). Sowohl in Grenchen wie in Olten ist auffällig, dass der Stromverbrauch im Verlauf der letzten Jahre nur wenig schwankte (in Grenchen zwischen 57,34 GWh und 63,09 GWh, in Solothurn zwischen 55,86 GWh und 57,72 GWh). Zudem war er praktisch gleich hoch.

Deutlicher ist der Rückgang beim Gasverbrauch. Gerade in den Monaten Oktober (–44 Prozent) und November (–31 Prozent) wurde in Grenchen massiv weniger Gas konsumiert. Kumuliert über die Monate Juli bis November verbrauchten die Grenchnerinnen und Grenchner fast 30 Prozent weniger Gas.

Noch ausgeprägter war der Rückgang in Olten, wo der Verbrauch während von Juli bis November 2021 im Vergleich zu denselben Monaten 2022 um rund 35 Prozent zurückging. Auffällig ist auch, dass Olten drei- bis viermal mehr Gas verbrennt als Grenchen. Ein grosser Teil des Gases wird in Olten denn auch in der Industrie verbraucht, wie Beat Erne, Geschäftsführer der A.en, betont. So zeichnet sich etwa die Entschleunigung des Wirtschaftswachstums durch Corona (2020) deutlich ab.

Nach den Gründen für den minim kleineren Strom- und den massiv tieferen Gasverbrauch gefragt, kommen aus Olten, Solothurn und Grenchen ähnliche Rückmeldungen. Die stark gestiegenen Preise, die wirtschaftliche Entwicklung und die Witterung würden den Konsum wesentlich beeinflussen. Ronny Leuenberger, Leiter Energie und Vertrieb bei der SWG, sagt: «Da das Jahr 2022 betreffend Witterung weit neben der metrologischen Norm liegt, dürfte wohl dies der Hauptgrund für den Rückgang (vor allem beim Gas) sein.»

Fazit: Die Kampagne sensibilisiert die Menschen nachhaltig

Anders sieht es in Olten aus. 2019 war ähnlich warm wie dieses 2022. Trotzdem lag der Gasverbrauch damals nur knapp unter jenem von 2021 und deutlich über 2020. Obschon diese Jahre praktisch gleich kalt waren. Der starke Rückgang 2020 hängt vielmehr mit dem coronabedingten Wirtschaftsabschwung zusammen.

Dass in Olten 2022 so viel weniger Gas verbraucht wird, dürfte zwei Gründe haben: die warmen Temperaturen und die Flexibilität der Wirtschaft (bspw. Umstellung auf Öl bei Zweistoffanlagen). Denn trotz Konjunkturabkühlung wächst das BIP weiter.

Wie viel bei all dem die Kampagne des Bundes bewirkt, darüber kann gestritten werden. SWG-Mann Leuenberger sagt: «Unser subjektives Empfinden ist, dass sie zu einer nachhaltigen Sensibilisierung für den Umgang mit Energie führt.»

