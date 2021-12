Video: Kestenholzer helfen Kenianischer Schule

Diese Reise wird Familie Mathys nicht so schnell vergessen: Sie verbrachte vier Wochen in Kenia. Aber nicht für einen Urlaub – sie war in dieser Zeit richtig fleissig. Die Familie aus Kestenholz half etwa beim Errichten des Schulhausdaches und sorgte mit einer Solar-Anlage dafür, dass es im Schulzimmer Licht gibt.

Online-Redaktion 03.12.2021, 10.49 Uhr