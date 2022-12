Berlin: Feuerwehr rettet 30 Fische aus Aquarium-Trümmern

Feuerwehr rettet 30 Fische aus Aquarium-Trümmern in Berlin

Nachdem am Freitag ein Grossaquarium in einem Hotel in Berlin geborsten war, ging man zuerst davon aus, dass alle rund 1500 Fische aus dem Tank bei dem Vorfall verendet waren. Doch einige Tiere hatten Glück im Unglück und konnten von Spezialkräften der Feuerwehr lebend aus den Trümmern gerettet werden.