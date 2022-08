4. Liga, Gruppe 2 Zweiter Sieg im zweiten Spiel für Biberist, Klus-Balsthal wartet weiter auf ersten Punkt Das 3:1 zuhause gegen Klus-Balsthal ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Biberist. 25.08.2022, 23.15 Uhr

Biberist ging in der 10. Spielminute durch Pascal Flury in Führung, ehe Klus-Balsthal in der 44. Minute (Sandro Kobel) der Ausgleich gelang. Fabio Buri brachte Biberist 2:1 in Führung (53. Minute). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fisnik Aliti in der 94. Minute. Er traf zum 3:1 für Biberist.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Klus-Balsthal für Sandro Kobel (80.) und Eric Ackermann (83.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Biberist, Luca Siragusa (92.) kassierte sie.

Biberist reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Im nächsten Spiel trifft Biberist in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte FC Mümliswil. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (20.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

In der Tabelle steht Klus-Balsthal nach dem zweiten Spiel auf Rang 12. Klus-Balsthal trifft im nächsten Spiel zuhause auf ASI Superga 1957 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 2. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Biberist - FC Klus-Balsthal 3:1 (1:1) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 10. Pascal Flury 1:0. 44. Sandro Kobel 1:1. 53. Fabio Buri 2:1. 94. Fisnik Aliti 3:1. – Biberist: Dominik Tschanz, Dario Jäggi, Romeo Grossen, Janis Frölich, Leon Schmid, Pascal Flury, Fabio Buri, Raphael Stuber, Michael Rebennack, Marc Geissbühler, Patrick Stuber. – Klus-Balsthal: Thierry Gertsch, Mirco Fischer, Oliver Pejic, Josip Grgic, Mattia Christ, Eric Ackermann, Kevin Saner, Mario Linder, David Mandir, Sandro Kobel, Güclü Birgin. – Verwarnungen: 80. Sandro Kobel, 83. Eric Ackermann, 92. Luca Siragusa.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

