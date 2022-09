3. Liga, Gruppe 2 Zuchwil setzt Siegesserie auch gegen Subingen fort – Siegesserie von Subingen gebrochen Zuchwil setzt seine Siegesserie auch gegen Subingen fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 26.09.2022, 11.22 Uhr

(chm)

Noe Loosli traf in der 30. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Zuchwil. In der 34. Minute baute Oguzalp Baladin den Vorsprung für Zuchwil auf zwei Tore aus (2:0). Zuchwil erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Sathurshan Ravi weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nicola Mühlhauser in der 78. Minute, als er für Zuchwil zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Daniel Gebek von Subingen erhielt in der 84. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Zuchwil zu den Besten: Die total 10 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.7 Toren pro Match (Rang 3).

Zuchwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 3. Für Zuchwil ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Zuchwil auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Kestenholz (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am Mittwoch (28. September) statt (20.00 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Mit der Niederlage rückt Subingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 5. Subingen hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Subingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Welschenrohr (Platz 9). Die Partie findet am Mittwoch (28. September) statt (20.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Subingen 4:0 (3:0) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 30. Noe Loosli 1:0. 34. Oguzalp Baladin 2:0. 40. Sathurshan Ravi 3:0. 78. Nicola Mühlhauser 4:0. – Zuchwil: Dario Bannwart, Noe Loosli, Michael Arnold, Tim Hess, Igor Ranfaldi, Sathurshan Ravi, Batuhan Baladin, Mario Belakusic, Marko Markovic, Nicola Mühlhauser, Oguzalp Baladin. – Subingen: Colin Bähler, Silvan Valenti, Lukas Misteli, Noel Schläfli, Leo Rohn, Patrick Roth, Damian Widmer, Manuel Nützi, Benedikt Nützi, Yanick Kofmehl, Joshua Widmer. – Verwarnungen: 84. Daniel Gebek.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

