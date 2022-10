4. Liga, Gruppe 1 Zuchwil setzt Siegesserie auch gegen Selzach fort Zuchwil setzt seine Siegesserie auch gegen Selzach fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie. 23.10.2022, 01.34 Uhr

(chm)

Das Tor von Yunus Özkaynak in der 6. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Zuchwil. In der 19. Minute schoss Leart Ajvazi Zuchwil mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Zuchwil erhöhte in der 81. Minute seine Führung durch Berkan Özgen weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Florian Frrokaj in der 87. Minute, als er für Zuchwil zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Zuchwil, Ahmed Muxumed (33.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Selzach, Kevin Pfister (63.) kassierte sie.

Die Offensive von Zuchwil hat bislang häufig überzeugt: In zehn Spielen hat sie total 35 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.5 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Selzach kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 4.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 41 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Zuchwil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 3. Zuchwil hat bisher siebenmal gewonnen und dreimal verloren.

Zuchwil tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von SC Derendingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Selzach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Selzach muss bereits die zehnte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Viermal verlor Selzach zuhause und sechsmal auswärts.

Für Selzach geht es zuhause gegen FC Bellach (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 30. Oktober statt (15.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Selzach a 4:0 (2:0) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 6. Yunus Özkaynak 1:0. 19. Leart Ajvazi (Penalty) 2:0.81. Berkan Özgen 3:0. 87. Florian Frrokaj 4:0. – Zuchwil: Marc Maurer, Ahmed Muxumed, Liridon Sulejmani, Leonis Ajvazi, Ensar Sulejmani, Mustafa Aras, Berkan Özgen, Leart Ajvazi, Nenad Jankovic, Yunus Özkaynak, Miguel Cardenas. – Selzach: Janis Kocher, Kevin Pfister, Matthias Steiner, Philipp Zberg, Mikaele Endu, Marco Meyer, Bruno Nellen, Dominic Grimm, Patrick Zberg, Sujeethan Baskaran, Mohamed El Amine Boutaiba. – Verwarnungen: 33. Ahmed Muxumed, 63. Kevin Pfister.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

