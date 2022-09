3. Liga, Gruppe 2 Zuchwil mit Auswärtssieg bei Härkingen Zuchwil gewinnt am Sonntag auswärts gegen Härkingen 4:3. 12.09.2022, 10.42 Uhr

Das Skore eröffnete Sascha Studer in der 15. Minute. Er traf für Härkingen zum 1:0. In der 22. Minute traf Oguzalp Baladin für Zuchwil zum 1:1-Ausgleich. Yves Liechti traf in der 57. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Härkingen.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 75, als Anil Eren für Zuchwil erfolgreich war. In der 78. Minute war es an Valon Kadrija, Zuchwil 3:2 in Führung zu bringen. Valon Kadrija erzielte nur zwei Minuten später auch das 4:2 für Zuchwil. In der Schlussphase kam Härkingen noch auf 3:4 heran. Pascal Krüger war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 87. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Zuchwil gab es vier gelbe Karten. Für Härkingen gab es keine Karte.

Die Abwehr von Härkingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 14 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 9).

Zuchwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Für Zuchwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Zuchwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Subingen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Für Härkingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 9. Für Härkingen war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Härkingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Kestenholz (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 22. September (20.15 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Härkingen - FC Zuchwil 3:4 (1:1) - Aesch, Härkingen – Tore: 15. Sascha Studer 1:0. 22. Oguzalp Baladin 1:1. 57. Yves Liechti 2:1. 75. Anil Eren 2:2. 78. Valon Kadrija 2:3. 80. Valon Kadrija 2:4. 87. Pascal Krüger 3:4. – Härkingen: Daniel Krupop, Benjamin Zeltner, Dominik Bhend, Manuel Scuderi, Remo Marbet, Michel Dreier, Adrian Schöpfer, Yves Liechti, Pascal Krüger, Sascha Studer, Luca Studer. – Zuchwil: Granit Fetaj, Noe Loosli, Mario Belakusic, Tim Hess, Igor Ranfaldi, Oguzalp Baladin, Sathurshan Ravi, Karanjot Dhillon, Marko Markovic, Nicola Mühlhauser, Anil Eren. – Verwarnungen: 23. Karanjot Dhillon, 66. Nicola Mühlhauser, 73. Noe Loosli, 87. Leutrim Ramadani.

