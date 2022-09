3. Liga, Gruppe 2 Zuchwil holt sich die ersten drei Punkte gegen Niederbipp Zuchwil hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Niederbipp setzt es zuhause ein 3:0 ab. 02.09.2022, 00.55 Uhr

(chm)

In der 36. Minute schoss Nicola Mühlhauser Zuchwil mittels Elfmeter in Führung (1:0). Miguel Cardenas erhöhte in der 56. Minute zur 2:0-Führung für Zuchwil. Wiederum Miguel Cardenas erhöhte in der 80. Minute auf 3:0 für Zuchwil.

Bei Niederbipp erhielten Benjamin Trösch (36.), Damir Lulic (72.) und Jan Egger (72.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Zuchwil, Leandro Filipe Costa Santos (92.) kassierte sie.

Nach dem zweiten Spiel steht Zuchwil auf dem siebten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Zuchwil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Dulliken. Das Spiel findet am Sonntag (4. September) statt (16.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Niederbipp liegt nach Spiel 2 auf Rang 5. Niederbipp spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Oensingen (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (4. September) (14.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Niederbipp 3:0 (1:0) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 36. Nicola Mühlhauser (Penalty) 1:0.56. Miguel Cardenas 2:0. 80. Miguel Cardenas 3:0. – Zuchwil: Dario Bannwart, Noe Loosli, Michael Arnold, Mario Belakusic, Igor Ranfaldi, Sathurshan Ravi, Oguzalp Baladin, Karanjot Dhillon, Marko Markovic, Nicola Mühlhauser, Hamza Caliskan. – Niederbipp: Benjamin Trösch, Ferhat Capan, Lukas Hügi, Damir Lulic, Joao Carlos Pereira Alves, Drago Gavran, Cedric Mägli, Misin Shala, Laurin Zimmerli, Jan Egger, Tiago André Novo Ferreira. – Verwarnungen: 36. Benjamin Trösch, 72. Damir Lulic, 72. Jan Egger, 92. Leandro Filipe Costa Santos.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Solothurn

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.09.2022 00:12 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.