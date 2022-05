3. Liga, Gruppe 2 Zuchwil gewinnt klar gegen Niederbipp Zuchwil behielt im Spiel gegen Niederbipp am Montag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 04.05.2022, 00.29 Uhr

Den Auftakt machte Nicola Mühlhauser, der in der 4. Minute für Zuchwil zum 1:0 traf. Igor Ranfaldi erhöhte in der 58. Minute zur 2:0-Führung für Zuchwil. Zum 1:2-Anschlusstreffer für Niederbipp kam es, als Flavio Valadares Lopes in der 70. Minute ins eigene Tor traf.

Leutrim Ramadani sorgte in der 73. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Zuchwil. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Oguzalp Baladin in der 93. Minute, als er für Zuchwil zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Zuchwil für Flavio Valadares Lopes (10.) und Nicola Mühlhauser (60.). Eine Verwarnung gab es für Niederbipp, nämlich für Misin Shala (57.).

In der Defensive hat Zuchwil in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.9 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die drittbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 44 geschossenen Toren Rang 3.

Keine Änderung in der Tabelle für Zuchwil: Das Team liegt mit 40 Punkten auf Rang 3. Für Zuchwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Zuchwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Rüttenen (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am Donnerstag (5. Mai) statt (20.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Für Niederbipp hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 5. Nach zwei Siegen in Serie verliert Niederbipp erstmals wieder.

Niederbipp spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Bettlach (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 9. Mai (20.15 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Niederbipp 4:1 (1:0) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 4. Nicola Mühlhauser 1:0. 58. Igor Ranfaldi 2:0. 70. Eigentor (Flavio Valadares Lopes) 2:1.73. Leutrim Ramadani 3:1. 93. Oguzalp Baladin 4:1. – Zuchwil: Dario Bannwart, Noe Loosli, Tim Hess, Flavio Valadares Lopes, Igor Ranfaldi, Sathurshan Ravi, Miguel Cardenas, Mario Belakusic, Karanjot Dhillon, Nicola Mühlhauser, Berkan Özgen. – Niederbipp: Bryan Pellegrinelli, Laurin Zimmerli, Nando Krenger, Damir Lulic, Cedric Mägli, Misin Shala, Christian Rössler, Niroj Poopalasingam, Louis Veya, Muhamed Trumic, Ferhat Capan. – Verwarnungen: 10. Flavio Valadares Lopes, 57. Misin Shala, 60. Nicola Mühlhauser.

