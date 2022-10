Frauen 2. Liga Yolanda Von Rotz führt Concordia Basel mit fünf Toren zum Sieg gegen Reinach Concordia Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Reinach fort. Das 8:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Serie. 16.10.2022, 20.35 Uhr

In der zweiten Halbzeit erzielte Concordia Basel über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 3:0 in Führung gelegen.

Reinach war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 51. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Matchwinner für Concordia Basel war Yolanda Von Rotz, die gleich fünfmal traf. Die weiteren Torschützinnen für Concordia Basel waren: Cynthia Lemblé (2 Treffer) und Maria Allemann (1 Treffe.) einzige Torschützin für Reinach war: Isabel Wenger (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.7 hat die Abwehr von Concordia Basel ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 59 erzielten Toren Rang 1.

Die Abwehr von Reinach kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 6.6 Tore pro Partie (Rang 12).

Concordia Basel bleibt Leader: Nach zehn Spielen hat das Team 28 Punkte. Für Concordia Basel ist es der achte Sieg in Serie.

Concordia Basel spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Mutschellen (Platz 5). Das Spiel findet am Mittwoch (19. Oktober) statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Mit der Niederlage rückt Reinach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit drei Punkten neu Platz 12. Für Reinach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Reinach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Schwarz-Weiss an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Mittwoch (19. Oktober) statt (20.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Reinach 8:1 (3:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 10. Yolanda Von Rotz 1:0. 16. Yolanda Von Rotz 2:0. 30. Yolanda Von Rotz 3:0. 46. Yolanda Von Rotz 4:0. 51. Isabel Wenger 4:1. 56. Maria Allemann (Penalty) 5:1.63. Yolanda Von Rotz 6:1. 74. Cynthia Lemblé 7:1. 83. Cynthia Lemblé 8:1. – Concordia BS: Liza Llugiqi, Géraldine Fellmann, Aleksandra Stankovic, Andjela Stankovic, Cynthia Lemblé, Melina Brogle, Chiara Leimgruber, Albana Rushiti, Maria Allemann, Laura Oeschger, Yolanda Von Rotz. – Reinach: Vanessa Trüssel, Larissa Wasmer, Alexandra Meyer, Anna Gerecke, Selina Gysin, Irene Di Pietro, Vera Baltisberger, Sophie Mc Carvil, Isabel Wenger, Natascha Kobler, Melanie Frei. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

